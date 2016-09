Die Extra Computer GmbH erweitert die Produktfamilie der Pokini-Industriesysteme um den Pokini F. Er ist Teil der Serie lüfterloser Industrie-PCs und gehört mit Abmessungen von 108 × 24 × 83 mm zu den kleinsten PCs dieser Leistungsklasse. Das Gerät ist mit einem AMD SoC mit einer Taktfrequenz von 1,2 GHz ausgestattet, die im Boost-Modus auf 2,2 GHz erhöht werden kann.

Der Pokini F ist bis 2026 lieferbar und eignet sich damit für Branchen, die auf eine langfristige Verfügbarkeit aller Komponenten angewiesen sind. Einsatzgebiete sind beispielsweise Produktion oder Anzeigensteuerung von Fahrgastinformationssystemen.

Der Industrie-PC kann mit einem DDR3 Arbeitsspeicher von bis zu 8 GByte und einer mSATA-SSD mit bis zu 1 TByte Kapazität ausgestattet werden. Das Gerät unterstützt die AMD-Radeon-R6-Grafikkarte.

Es können zwei Displays gleichzeitig angesteuert werden. Diverse Schnittstellen erlauben vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Der PC ist standardmäßig mit einem LAN-Anschluss versehen. Zudem kann das Gerät mit bis zu drei weiteren LAN-Anschlüssen erweitert werden. Alternativ ist eine Konfiguration mit einem eSATA/USB-2.0-Kombistecker, einem LAN-Anschluss, sowie zwei WLAN-Antennenanschlüssen verfügbar. Neben WLAN unterstützt der Pokini F optional auch Bluetooth 4.0.

Das Gerät ist für den durchgehenden Einsatz in einem Temperaturbereich von −40° C bis +70° C konzipiert. Das stabile Druckgussgehäuse verfügt über eine Schutzart von IP30 und ist vor festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 2,5 mm geschützt. Dank lüfterlosem Gehäusedesign gibt es keine Geräuschentwicklung. EXTRA Computer garantiert eine Image-Stabilität von fünf Jahren nach Serienfertigung.

„Der Trend in der Technik geht klar zur Miniaturisierung. In der Produktion lautet die Devise ‚Platz sparen‘, vor allem, wenn es um die Aufrüstung bestehender Maschinen geht. Aber auch im Bereich Digital Signage kommen kleine Industrie-PCs immer mehr zum Einsatz. Ein Beispiel hierfür sind Fahrgastinformationssysteme der öffentlichen Verkehrsmittel,“ erläutert Alexander Plöger, Product Manager Industry bei der EXTRA Computer GmbH. „Mit unserem Pokini F haben wir ein Produkt, das beweist, dass kleines Volumen nicht mit Leistungseinbußen einhergehen muss, und das den steigenden Anforderungen der verschiedenen Branchen gewachsen ist.“

Weitere Informationen:

Die Extra Computer GmbH hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Distribution von IT-Lösungen für Unternehmen spezialisiert. Das umfangreiche Produktspektrum der Eigenmarkte exone umfasst neben Business-PCs, Server- und Storagelösungen auch Industrie-PCs für komplexe Steuerungsaufgaben, kompakte lüfterlose Systeme, robuste Panel-PCs für die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und mobile Geräte in hohen Schutzarten. → www.exone.de