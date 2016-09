Vor allem in der Industrie, aber auch im Außeneinsatz herrschen oft raue Bedingungen. Für den Einsatz in diesen Bereichen bietet die Extra Computer GmbH unter der Marke exone go full rugged Notebooks.

Das schlanke Gehäuse besteht aus einer robusten Aluminium-Magnesium-Legierung. Es weist eine Schutzart von IP 50 auf und entspricht sogar dem Militärstandard MIL-STD 810G. Die Norm gewährleistet die Verträglichkeit von Geräten mit Umwelteinflüssen wie beispielsweise extreme Temperaturen oder Vibrationen.

Zusätzlich verfügt das Notebook über eine wasserresistente Tastatur. Das entspiegelte 15,6″-Display ist auch bei Sonnenlicht gut lesbar. Inklusive Tragegriff hat das Gerät ein Gesamtgewicht von 2,6 Kilogramm.

Das exone go rugged S15AB bietet eine breite Konnektivität mit einer seriellen Schnittstelle, VGA, HDMI, LAN, Audio sowie mehrere USB 3.0 und 2.0 Anschlüssen. Alle Schnittstellen des Geräts werden durch Verschlussklappen geschützt. Die CPU ist rüttelfest verlötet, sodass es zu keinen Beeinträchtigungen durch Vibration oder Erschütterungen kommt.

Zudem hat das S15AB auch Falltests aus einer Höhe von 80 Zentimeter bestanden. Die Sicherheit des Notebooks wird durch ein Kensington Lock gesichert. Das exone go rugged kann mit einem Smart Card Reader erweitert werden.

Auch hinsichtlich der sonstigen Ausstattung unterliegt das Gerät keinen Einschränkungen. Das S15AB verfügt über einen leistungsstarken Intel i5-Prozessor mit zweimal 2,20 GHz, der per Intel® Turbo-Boost-Technik bis zu 2,70 GHz erreichen kann.

Es ist ein vier Gigabyte DDR3 Arbeitsspeicher installiert, der bis maximal 16 Gigabyte aufgerüstet werden kann. Das exone go rugged ist zudem mit einer 2.0 Megapixel Webkamera, einem DVD-RW oder Blue-Ray-Brenner und einem Kartenleser ausgestattet. Es unterstützt die drahtlose Kommunikation per 4G LTE, GPS, WLAN und Bluetooth 4.0.

„Die Arbeit mit mobilen Geräten ist heute selbstverständlich. Für den Bedarf an hoher Leistungsfähigkeit und Konnektivität bieten wir mit unserer Marke exone go full Rugged Notebooks“, sagt Alexander Plöger, Product Manager Industry bei der Extra Computer GmbH. „Sie erlauben kompromisslose Mobilität und barrierefreies Arbeiten. Die sehr flache Bauweise und das kaum merkliche Gesamtgewicht lassen sie mit dem praktischen Tragegriff zu einem verlässlichen, mobilen Begleiter werden.“

Weitere Informationen: https://shop.exone.de/detail/index/sArticle/6723

Die Extra Computer GmbH hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Distribution von IT-Lösungen für Unternehmen spezialisiert. Das umfangreiche Produktspektrum der Eigenmarkte exone umfasst neben Business-PCs, Server- und Storagelösungen auch Industrie-PCs für komplexe Steuerungsaufgaben, kompakte lüfterlose Systeme, robuste Panel-PCs für die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und mobile Geräte in hohen Schutzarten. → www.exone.de