MathWorks gibt die neuen Funktionen zur Modellierung von Thermofluidsystemen in der Simscape-Produktfamilie bekannt. Simscape Fluids wurde im Rahmen von Release 2016a eingeführt und bietet nun Komponenten-Bibliotheken für die Modellierung und Simulation von thermischen Flüssigkeitssystemen.

Die neuen Bibliotheken und Beispiele umfassen Wärmetauscher, Rohre, Ventile und andere Komponenten; damit können Ingenieure Fluidtechnik-, Heiz- und Kühl- sowie Flüssigkeitstransportsysteme für Anwendungen wie Baggeraktuatoren, Motorkühlsysteme und Wasserversorgungsnetzwerke entwickeln.

Mit Simscape Fluids haben Ingenieure die Möglichkeit, nicht kausale Modelle von Thermofluidsystemen zu erstellen, die direkt mit Blockdiagrammen in Simulink, Zustandsautomaten in Stateflow und MATLAB-Funktionen integrierbar sind.

Durch die Simulation des gesamten Systems in einer einzigen Umgebung werden Anwendungen wie das Entwerfen von Steuerungssystemen vereinfacht und die Leistung auf Systemebene optimiert. Dadurch ist es zudem möglich, Integrationsprobleme früher im Entwicklungsprozess zu erkennen, wenn deren Lösung kostengünstiger und weniger zeitaufwändig ist.

Simscape Fluids-Modelle können auch in C-Code umgewandelt werden, um das Testen von Embedded Software in Konfigurationen wie Processor-In-the-Loop- und Hardware-In-the-Loop-Tests zu unterstützen, was deutlich sicherer und effizienter als das Testen an Hardware-Prototypen ist.

„Simscape Fluids ist ein weiterer Schritt unserer stetigen Investition in die Simscape-Plattform und -Bibliotheken zur Modellierung von physikalischen Systemen“, erklärt Paul Barnard, Marketing Director bei MathWorks. „Simscape Fluids ist eine wichtige Komponente in unseren Lösungen für Ingenieure, die Antriebssysteme mit geschlossenem Regelkreis optimieren und die Leistung auf Systemebene von Heiz- und Kühlsystemen bewerten. Nun können Ingenieure, die mit Maschinen in der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt oder in Industrieanlagen arbeiten, Simulationen auf einfache Weise verwenden, um Systemverhalten zu überprüfen, ohne dass Hardware-Prototypen benötigt werden.“

Weitere Informationen: mathworks.com/products/simhydraulics

MathWorks ist ein Entwickler von Software für mathematische Berechnungen. MATLAB, die Programmiersprache für technisch-wissenschaftliche Berechnungen, ist eine Programmierumgebung für die Algorithmenentwicklung, Analyse und Visualisierung von Daten sowie für numerische Berechnungen. Simulink ist eine grafische Entwicklungsumgebung für die Simulation und das Model-Based Design von dynamischen Mehrdomänen-Systemen und Embedded Systemen. Produkte von MathWorks sind zudem an Universitäten und Forschungsinstituten wichtige Lehr- und Forschungswerkzeuge. → mathworks.de