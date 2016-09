Braun Photo Technik GmbH stellt seine neue Serie von hochwertigen und professionellen Display Lösungen auf der photokina vom 20. bis 25.09.2016 in Köln vor. Neben Produkten im Kernsegment der Foto- und Bildwiedergabe bietet nun Braun Photo Technik auch ein Portfolio von Indoor-Lösungen für Digital Signage an.

“Unser Produktportfolio im Segment der professionellen Display Lösungen ist von 14“ bis 55“ gut aufgestellt. Wir können hier universelle Indoor-Displays auf Android-Basis anbieten, mit dem jeder seine eigene Digital Signage-Lösung machen kann“ erläutert Anatol Hirt, Produkt Manager bei Braun, das neue Produkt Line-up.

Dabei sind die Einsatz-/ Anwendungsgebiete der Digital Signage-Lösungen weit gefächert: Behörden und öffentliche Einrichtungen, Schulen sowie Universitäten und andere Lehreinrichtungen, Industrie, Hotelgewerbe und Seminarzentren, Handel, Transportwesen, Medizinische Einrichtungen.

Mit den All In One Frames von Braun können nahezu jegliche Anforderungen für Zuhause oder am POS umgesetzt werden. Durch das integrierte Android System steht eine Vielzahl an APP-Lösungen zur Verfügung. Das brillante Full HD Display mit 10-fach Touch vereinfacht den Umgang mit jeder Anwendung. LAN Anschluss, WiFi und Bluetooth runden die Flexibilität den All In One Frames ab. Sie eignen sich durch ihr 24/7 Konzept für den professionellen Einsatz in B2B Bereich.

Weitere Informationen: http://www.braun-phototechnik.de/de/products/detail/~id.1099/BRAUN-ALL-IN-ONE-FRAMES.html

Gegründet im Jahr 1915 als Karl Braun KG, Fabrik optischer Geräte und Metallwaren, fertigte das Unternehmen Ferngläser und Halbfabrikate, auch für die Radioindustrie. Parallel zur Kamerafertigung begannen die Entwicklung und der Bau von Diaprojektoren. Weitere Innovationen in der Diaprojektorentechnik waren Geräte mit Kabel- oder Funkfernbedienung, mit automatischer Scharfeinstellung, der Einsatz der noch helleren Halogenlampe und Geräte mit stufenloser Helligkeitsregelung der Projektionslampe. Neben der erfolgreichen Einführung von Braun Digitalkameras und Digitalzubehör sorgt seit Mitte 2003 der Braun Multimag SlideScan 3600 für Aufsehen im Markt. Dieser Scanner wurde auf Grundlage der Paximat Multimag Diaprojektoren entwickelt und ermöglicht erstmals das Scannen von Dias direkt aus sechs verschiedenen Diamagazinen. 2004 firmierte das Unternehmen in Braun Photo Technik GmbH um, bezog neue Betriebsräume in Nürnberg und begann ab diesem Zeitpunkt sein Sortiment als Komplettanbieter im Multimediabereich zu erweitern. Im Jahr 2006 startete die Erfolgsgeschichte rund um das Thema Digitale Bilderrahmen, die bis heute anhält und beispielhaft für die langfristigen Produktzyklen bei Braun steht. → www.braun-phototechnik.de