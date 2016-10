Quälend lange Sitzungen und frustrierte Mitarbeiter – fast die Hälfte aller Meetings gilt als unproduktiv. Für dieses branchenübergreifende Phänomen verspricht das neue Meeting-Tool Symm Abhilfe. Es strukturiert und organisiert Meetings von der Einladung bis zur Aufgabenverteilung und weist Verantwortlichkeiten klar und eindeutig zu.

Das Symm-Meeting-Management ist ein selbsterklärender, webbasierter Workflow, der die Vorbereitung, die Koordination und den Ablauf von Meetings transparent steuert. Das Konzept des Tools basiert auf den Erkenntnissen der Meeting-Wissenschaften und der systemischen Organisationsentwicklung. Entsprechend formulierte Fragestellungen prüfen dabei die Relevanz der Tagesordnungspunkte und unterstützen die professionelle Vorbereitung der Teilnehmer. Das Ergebnis: konkrete, nachvollziehbare Ergebnisse in kürzerer Meeting-Zeit.

Ein wichtiges Feature von Symm ist das Teilnehmer- und Zeitmanagement. Häufig ist die Anwesenheit sämtlicher Teilnehmer nicht für jeden Tagesordnungspunkt erforderlich. Mithilfe des Meeting-Managementtools legt der Konferenz-Leiter per Mausklick fest, welche Personen wann mit dabei sein müssen. Gelangweilte und SMS schreibende Meeting-Teilnehmer gehören damit der Vergangenheit an.

Darüber hinaus bringt symm für Meeting- und Projektleiter eine sofortige Arbeitsentlastung: So gehören zur Standardausstattung etwa der automatische E-Mail-Versand von Einladung und Agenda, die Archivierung aller Dokumente, die automatische Erstellung der Tagesordnung mit den Ergebnissen der vorangegangenen Meetings, nachhaltiges Task-Management und eine Methodensammlung für die wichtigsten Meeting-Situationen.

„Wissenschaftliche Studien belegen: Meetings scheitern an einer unsystematischen Vorbereitung, der falschen Besetzung, unklaren Zielsetzungen, einem unstrukturierten Ablauf oder ausbleibenden Entscheidungen,“ erklärt Hans-Martin Burr, Gründer und Geschäftsführer der Symm GmbH. Burr ist systemischer Coach sowie Organisations- und Teamentwickler sowie langjähriger Chefredakteur diverser Special-Interest-Magazine. Burr weiter: „Symm schafft schon in der Vorbereitung die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verlauf des Gesprächs. Diese neue Meeting-Qualität ist für alle Beteiligte sofort spürbar und verbessert so die Arbeitsatmosphäre im Unternehmen .“