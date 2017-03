Die Deutsche Telekom bringt neue IoT-Bundles für den einfachen Einstieg ins Internet der Dinge auf den Markt. Die neuen Varianten bieten vorausschauende Wartung mit 360°-Service. Mit ihnen können Unternehmen sich je nach Bedarf ihr Paket für Predictive Maintenance zusammenstellen.

Der Preis richtet sich nach dem jeweiligen Speichervolumen (10, 100 oder 1000 MByte), der Anzahl der benötigten Sensoren und deren Bauartspezifikation (wie Spritzwasserschutz) und Stromanbindung (dauernd oder Anschluss ohne Netzteil). Diese Ende-zu-Ende-Lösungen enthalten neben der Hardware auch die Konnektivität über das Mobilfunknetz der Telekom. Außerdem speichert, betreibt und analysiert die Telekom die Daten in einem hochsicheren deutschen Rechenzentrum und bereitet sie grafisch auf.

Die individuellen IoT-Bundles unterstützen den automatisierten Wartungsprozess, von der Analyse von Schäden und Verschleiß bis hin zum Auslösen eines Service-Einsatzes. Die von den Sensoren erfassten Nutzungs-und Zustandsdaten verarbeitet die Multi-IoT-Serviceplattform der Telekom-Tochter T-Systems, die neben anderen die Azure IoT-Suite von Microsoft beinhaltet. Die neuen IoT-Bündel ergänzen die beiden bereits im Markt verfügbaren IoT-Starterpakete „Cloud der Dinge“ und „Predictive Maintenance“.

Automatisierter Blick in die Maschinenzukunft

Betrieb und Service von Maschinen vor Ort sind kosten- und zeitintensiv, Ausfälle und ungeplante Reparaturen haben massive Auswirkungen auf den Geschäftsprozess, die Performance und die Reputation eines Unternehmens. Die automatisierte Analyse der erfassten Sensordaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Erschütterungen und Beschleunigung unterstützt nicht nur die Fehlererkennung auf Basis von Anomalien in den Datenmustern wie zum Beispiel durch Verschleiß, sondern sie hilft auch, die gesamte Prozesskette als Auslöser von Serviceaufträgen wie Terminieren, Planen und Synchronisieren der Auftrags- und Anlagendaten zu optimieren. Optional kann auch ein Servicetechniker bei der Fehleranalyse unterstützen. Unternehmen können so gezielt Servicefenster planen und teure Stillstandszeiten von Maschinen verkürzen.

Praxiserfahrungen zeigen, dass Firmen durch gezielte Planung 12 % der Reparaturkosten einsparen und die Kosten für Wartung um rund 30 % verringern. Ungeplante Stillstände gehen um 70 % zurück.

Überwachung von Maschinen und Gütern

Das bereits verfügbare IoT-Starterpaket „Cloud der Dinge“ nutzen Unternehmen ausschließlich zur Überwachung von Maschinen und Gütern. Die Sensoren erfassen dafür Daten etwa zur Position, Bewegung, Temperatur, Feuchtigkeit und Erschütterung.

Für die einzelnen Positionen können unter anderem Schwellenwerte für bestimmte Zustände definiert werden. Überschreitet ein Gerät einen solchen Schwellenwert, sendet das Portal automatisch einen Alarm an eine Person oder eine Personengruppe. Die Endnutzer haben über einen Webbrowser Zugriff auf die übersichtlich dargestellten Daten. Das Cloud der Dinge Starter Kit ist für einmalig 199 Euro (Hardware) und monatlich ab 5,95 Euro (Service und Konnektivität) erhältlich.

Steuerung von Wartungsarbeiten aus der Ferne

Wer über die reine Überwachung hinausgehen und für seine Geräte und Maschinen zum Beispiel die Wartungsarbeiten aus der Ferne steuern möchte, dem bietet die Telekom das IoT-Starterpaket Predictive-Maintenance zum Festpreis von monatlich ab 9,95 Euro pro vernetzter Maschine in Deutschland an. Der Service ist ohne aufwendige Installation wie beim Cloud-der-Dinge-Starterpaket sofort einsatzbereit. Das IoT-Paket wird es auch als Nachrüstlösung geben.

Mit ihren Komplettangeboten für das Internet der Dinge ist die Deutsche Telekom führend – dies bestätigt auch die neueste Ausgabe des Industrie 4.0/ IoT Vendor Benchmarks der Experton Group. In der unabhängigen Wettbewerbsanalyse hat sich die Telekom in sechs Kategorien als Leader in Deutschland durchgesetzt.

Weitere Informationen: https://www.youtube.com/watch?v=4297JJeEaH8&feature=youtu.be