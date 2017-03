Kurzfristige Aufträge managen, Waren schneller liefern, komfortablere Abwicklung für Auftraggeber und Empfänger: Die Anforderungen der Kunden an moderne Logistikdienstleister steigen. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerbsdruck durch neue Konkurrenten – etwa Start-ups mit innovativen, digitalen Geschäftsmodellen – zu. Das bestätigten 77 % der Befragten im „Digitalisierungsindex Mittelstand“, einer aktuellen Studie von techconsult im Auftrag der Deutschen Telekom.

Vor diesem Hintergrund messen knapp 75 % der Branche der Digitalisierung eine große bis sehr große Bedeutung zu. Gar 85 % der Umfrageteilnehmer gehen Transformationsprojekte mithilfe externer Dienstleister an – und machen die Branche damit zum digitalen Vorreiter. Ihre Hauptziele: effizientere Prozesse, niedrigere Kosten, mehr Transparenz sowie ein verbesserter Lieferservice.

Lückenloser Datenaustausch im Liefernetzwerk

Bestes Beispiel: IDS Logistik mit Sitz im bayrischen Kleinostheim. Deutschlands größte Stückgutkooperation transportiert europaweit Waren mit einem Gewicht von 31 kg bis zu 2,5 t. Auf ihrem Weg zwischen Versender und Kunde wechselt jede Fracht im Schnitt an fünf bis sechs Verladestationen das Transportfahrzeug. Damit an jeder einzelnen sofort klar ist, wohin die Sendung weitergehen soll, ist ein ständiger Datenaustausch zwischen allen Beteiligten sehr wichtig.

„Sonst verlieren wir viel Zeit und im schlimmsten Falle bleibt die Ware erst einmal im Depot stehen“, sagt IDS Geschäftsführer Michael Bargl.

Mit lückenloser Transparenz entlang der gesamten Transportkette wollte IDS zudem Auftraggebern und Empfängern die Möglichkeit bieten, jederzeit zu wissen, wo sich ihre Sendung gerade befindet. Außerdem wünschte sich das Unternehmen flexible Cloud-Lösungen für das Hosting der Logistikplattform und die Datenverarbeitung sowie das CRM (Customer Relationship Management).

Geschützte Datenübertragung, sicheres Hosting

Um alle Lieferdaten durchgängig dokumentieren zu können, hat IDS seine Fahrer heute mit über 3600 neuen, LTE-fähigen Scannern modernster Technik ausgestattet. Die sind dank des aktuellen, nahezu flächendeckend verfügbaren Mobilfunkstandards zuverlässig online – sogar in entlegenen Gegenden und ländlichen Regionen. Die Geräte erfassen die Daten der Stückgutladungen an jeder einzelnen Schnittstelle und senden sie mit M2M-Technologie über eine IP-VPN-Mobilfunkverbindung an das IDS-Logistikportal in der Cloud.

Dieses hostet die Telekom in ihrem sicheren und hochverfügbaren Rechenzentrum in Frankfurt. Dort unterliegen die Informationen den strengen deutschen Datenschutzgesetzen, für IDS ein neues, zusätzliches Verkaufsargument:

„Dass niemand auf ihre Daten zugreifen kann, ist für viele Kunden unabdingbare Voraussetzung für die Zusammenarbeit“, sagt Jürgen Wolfert, CIO der IDS Logistik.

Das VPN, ein Virtual Private Network, sorgt dafür, dass die Daten verschlüsselt durch einen sicheren Tunnel im Internet übertragen werden.

Weitverkehrsnetz für sicheren Cloud-Zugriff

Den raschen Zugang der IDS-Mitarbeiter zu den Informationen ermöglicht ein neues Weitverkehrsnetz (WAN) der Telekom. Darüber sind alle 44 Standorte des Logistikunternehmens an das Rechenzentrum angebunden. Mit hohen Bandbreiten, einer intelligenten Priorisierung der Daten und MPLS (Multi Protocol Label Switching) garantiert die Telekom mit ihrem Produkt IntraSelect, dass die Informationen zuverlässig ohne Unterbrechung in einem vom Internet getrennten Geschäftskundennetz übertragen werden.

Außerdem erleichtert ein neues CRM-System (Customer Relationship Management) die Arbeit: Die Key Accounter im IDS-Vertrieb können mit der Saleforce Sales Cloud ihre Gespräche dokumentieren, sich über Veranstaltungen informieren und austauschen. Das CRM hostet die Telekom ebenfalls in der Cloud, in einem zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland.

„Ein großer Vorteil ist, dass ich auch hierfür keine eigenen Serverkapazitäten mehr vorhalten muss“, sagt IDS-CIO Wolfert.

