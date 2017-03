Soft Xpansion bietet seine PDF-Apps nun in elf Sprachen: Acht Anwendungen sind in Deutsch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch verfügbar. Für die Freeware Perfect PDF Reader gibt es zusätzlich auch eine Ausgabe in Türkisch.

Anzeige

Perfect PDF Ultimate ist die App mit dem größten Funktionsumfang. Das Programm vereint die Features der anderen PDF-Apps von Soft Xpansion in einem Produkt.

Diese Perfect-PDF-Apps haben ihren Schwerpunkt in der Erledigung spezieller Aufgaben: Beim Editor steht die echte Bearbeitung der Seiteninhalte von PDF-Dateien im Zentrum. Professional bietet alle Funktionen der Ultimate-Ausgabe außer PDF-Bearbeitungsfunktionen. Mit Annotate lassen sich PDFs kommentieren. Converter dient dem Konvertieren von XPS-/OXPS-Dateien und dem Import von Textdateien/Bildern in PDFs. Combine erlaubt das Zusammenfügen und Aufteilen von PDFs, Security bietet Schutz mit AES- und RC4-Verschlüsselung, und mit Signer werden PDFs digital unterschrieben.

Weitere Informationen: http://de.soft-xpansion.eu/products/

Soft Xpansion ist ein international tätiges, 1995 gegründetes Unternehmen, das in der IT-Branche als Spezialist für Softwareentwicklung aktiv ist. Das Portfolio von Soft Xpansion umfasst innovative Developer-Bibliotheken, leistungsfähige Standardsoftware (Desktop-Applikationen und Windows-Apps) und flexible Individualentwicklung. Der thematische Fokus liegt auf den Bereichen PDF-Technologie und Dokumenten-/Content-Managementsysteme. → http://www.soft-xpansion.de