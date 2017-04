Die Deutsche Telekom erweitert ihr Cloud-Angebot um die Plattform für digitales Transaktionsmanagement und die elektronische Signatur von DocuSign. Das amerikanische Unternehmen ist darauf spezialisiert, Unternehmen und Institutionen unabhängig von ihrer Größe oder Branche bei der Digitalisierung zu unterstützen. Denn DocuSign ermöglicht es seinen Nutzern, überall, zu jeder Zeit, mit jedem Gerät Geschäftsprozesse voranzutreiben – ohne Akten, vollkommen digital, aber rechtsverbindlich.

Die Telekom bietet ab jetzt die DocuSign-Services aus ihrer hoch sicheren Cloud in Deutschland und Europa an und bietet bei Bedarf auch den notwendigen Service. Dafür betreibt sie zwei Rechenzentren in Frankfurt und Paris. Sobald die Erweiterung des Rechenzentrums in Biere abgeschlossen ist, wird DocuSign in das dortige House of Cloud der Telekom umziehen. Vermarktungsstart ist zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Region EMEA folgt 2018.

„Die breite strategische Partnerschaft mit der Deutschen Telekom als Investor, Kunde, Reseller und jetzt auch als Rechenzentrumsbetreiber ist ein Kernelement unserer Initiative ‚Invest for Europe‘‘, erklärte Keith Krach, Chairman von DocuSign. „Gemeinsamen können wir unseren Kunden aus dem DocuSign Global Trust Network heraus schnelle, papierlose Services für digitale Transaktionen auch nach den Datenschutz-Maßstäben der Europäischen Union und der eIDAS-Verordnung anbieten.“ „DocuSign ist ein entscheidender Baustein für Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse digitalisieren wollen“, erklärte Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom. „Wir unterstützen unsere Kunden mit unserem hoch verfügbaren Netz und unserem breiten Cloud-Portfolio bei ihrer Digitalisierung.“

Mehr als 100 Millionen Nutzer in 188 Ländern bzw. mehr als 250.000 Unternehmen setzen bereits heute DocuSign ein. Auch T-Mobile USA nutzt die Vertrags- und elektronischen Signatur-Services für Privatkunden in den Shops sowie für Geschäftskunden. Jede Sekunde wird weltweit ein DocuSign-Dokument erzeugt.

Weitere Informationen: https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/digital-statt-papier-488648