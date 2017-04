Vom 24. bis zum 28. April 2017 wird die Hannover Messe COMVAC wieder zum Treffpunkt der internationalen Druckluft- und Vakuumbranche. Diese Bühne nutzt auch der Vakuumspezialist Leybold aus Köln, um dem Fachpublikum auf seinem Stand E10 in Halle 26 sein Vakuumportfolio zu zeigen.

Anzeige

Das Pump-Down-System Dryvac PowerBoost – der erste intelligente Pumpstand

Leybold präsentiert mit Dryvac PowerBoost das schnellste und energieeffizienteste Pump-down-System auf dem Markt. Dieses System bietet gleich mehrere Kostensenkungspotenziale. Dryvac PowerBoost Lösungen bieten 60 ─ 120 % mehr Saugvermögen als ein Pump-down-System der vorrangegangenen Generation. Dadurch kann die Anzahl erforderlicher Schleusenpumpsysteme um bis zu 40% reduziert werden. Natürlich lassen sich auch an Produktionsanlagen, die heute mit nur einem Pumpsystem arbeiten, die Taktzeiten in ähnlichem Maße verkürzen.

Schraubenvakuumpumpe Vacube

Die Schraubenvakuumpumpe Vacube wurde mit dem Ziel entwickelt, industrielle Anwendungen mit rauen Betriebsdrücken leistungsstark zu unterstützen. Ihre kompakte Baugröße ermöglicht eine unkomplizierte Installation und Systemintegration. Das kleinste Modell der Pumpenfamilie beansprucht etwa die Stellfläche einer Standardpalette.

Der niedrige Energiebedarf resultiert unter anderem aus dem integrierten Betriebsprogramm mit Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für Vacube. Die Intelligenz und die einfache plug-and-play Installation prädestinieren diesen Pumpentyp zum Einsatz als Zentralvakuumanlage.

Vacube kann mit einer Energie-Rückgewinnungsoption ausgestattet werden. Diese ermöglicht die Rückgewinnung von bis zu 75% der elektrischen Leistung und erhöht den Wirkungsgrad signifikant, wenn das damit erzeugte Warmwasser im Prozess genutzt werden kann. Auf diese Weise sparen die Anwender Betriebskosten und nutzen Energieressourcen effizient. Die integrierte höchst effektive Ölrückführung unterbindet die Kontaminationen der Pumpenumgebung und des Arbeitsbereiches durch Schmierstoffe und Prozesspartikel.

Klauenpumpen-Familie Clawvac

Als weitere Grobvakuumpumpe stellt Leybold die trockene Klauenvakuumpumpe Clawvac vor. Neben den schon bei der Vacube genannten Anwendungen eignet sich die Clawvac zudem für Trocknungs- und Sterilisationsprozesse sowie Umwelttechnologie-Anwendungen. Des Weiteren findet sie Einsatzbereiche bei der Extruderentgasung.

Ecodry plus

Die Ecodry plus wurde exakt entlang der Anforderungen an Systeme wie Massenspektrometer und Elektronenmikroskope entwickelt. Damit eignet sie sich auch für Großbeschleuniger, weil Verunreinigungen durch Staub oder Öl ausbleiben. Anwendern bietet sie ein hohes Maß an Komfort, Saugvermögensleistung und Flexibilität. Die Pumpenfamilie ist erhältlich in den Baugrößen 40 plus und 65 plus, wie sie in Analysen- oder Forschungslaboren gebraucht wird.

Turbovac – für Effizienz in der Analytik

Auf der Hannover Messe COMVAC stellt Leybold auch die innovativen Pumpen der Turbovac i- sowie der iX-Produktlinie 90 bis 450 l/s mit integrierter Antriebselektronik vor. In der iX -Variante ist eine Vakuumsystem-Steuereinheit für Plug and Play-Pumpsystembetrieb integriert. Mit der Turbomolekularpumpen-Familie hat Leybold ein maßgeschneidertes Vakuumsystem für den Analysenmarkt sowie F&E- und industrielle Anwendungen hervorgebracht. Die Serie eignet sich für Ultrahochvakuumanwendungen und den Einbau in kompakte Pumpsystemlösungen.

Öl Diffusionspumpen DIJ Serie

Eine weitere Ergänzung der Leybold Hochvakuumfamilie sind die DIJ Diffusion-Pumpen. Diese neuen Diffusionspumpen erreichen aufgrund ihrer zusätzlichen Ejektor-Stufe einen hohen und stabilen Gasdurchsatz schon im 10-2 bis 10-3 mbar Bereich.

Dazu sorgt das innovative Heizkonzept durch optimierte Energieübertragung sowie eine optimierte thermische Isolation für niedrigsten Energieverbrauch. Der flexible weltweite Einsatz wird durch ein optimiertes Gehäusedesign mit Anschlussmöglichkeiten sowohl für ANSI und ISO Komponenten als auch die verschiedenen Elektroanschluss-Varianten sichergestellt.

Natürlich ist auch die neue Diffusionspumpen mit dem schon bewährten Energy Control Unit erhältlich, welches je nach Prozesszyklus im Vergleich zu ungeregelten Standardpumpen eine Energieersparungen von >50% ermöglicht. Die DIJ-Pumpenlinie wird sich weltweit als erste Wahl in allen Bereichen der Vakuumindustrie etablieren.

Ionengetter- und Titansublimationspumpen

In Anwendungen, die ein reines, kohlenwasserstofffreies und zuverlässiges Hoch- und Ultrahochvakuum erfordern, besitzen die TiTan® Ionenpumpen und Titan sublimationspumpen (TSP), die von Gamma Vacuum in den USA entwickelt und hergestellt wird, viele Vorteile. Statt die Gase zu komprimieren und mittels Auspuff zu fördern, werden sie in den Ionengetter- und Titansublimationspumpen durch Sorption gebunden.

Diese energiesparende Art der Vakuumerzeugung verursacht weder Schwingungen noch Geräusche bei einzigartig niedriger Leistungsaufnahme. Dadurch sind auch sie für viele Forschungs-, Industrie- und Medizinanwendungen bestens geeignet und in vielen Analysengeräten weit verbreitet.

Die Titan-Sublimationspumpen (TSP) lassen sich mit Ionenpumpen kombinieren oder unabhängig einsetzen. Kombiniert mit einer Ionenpumpe erreichen sie schnell einen niedrigen Enddruck. Sämtliche Pumpen sind bis zu 400 ° C ausheizbar.

Die Gamma Vakuum-Ionenpumpen sind für Laufzeiten von 45.000 bis 50.000 Betriebsstunden bei 1×10-6 mbar ausgelegt – bei niedrigeren Drücken entsprechend länger. Sie sind in der Lage, Drücke bis unter 1×10-10 mbar zu generieren. Ionenpumpen kommen in vielen Größen und Konfigurationen zum Einsatz. Sie lassen sich in beliebiger Lage und durch ihre unterschiedlichen Größen in Low- und Tall-Profil-Varianten in begrenzten Platzverhältnissen betreiben.

Das Leybold Team freut sich auf einen fachlichen Austausch auf der Hannover Messe COMVAC, Stand E10 in Halle 26.

Weitere Informationen: https://www.leybold.com/de/produkte/

Leybold bietet ein breites Spektrum an hochmodernen Vakuumpumpen, standardisierten und vollständig auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Vakuumlösungen und Dienstleistungen an, komplementiert durch entsprechendes Zubehör sowie Vakuummessgeräte.Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in der Entwicklung von anwendungs- und kundenspezifischen Systemen zur Vakuumerzeugung und Prozessgasförderung. → https://www.leybold.com/de/leybold/