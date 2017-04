Scandit, ein Hersteller von Barcodescanning-Lösungen für Smartphones, Tablets und Wearables, liefert ab sofort das Barcode Scanner SDK 5.2 für iOS, Android, Windows und andere unterstützte Plattformen aus. Mit der neuen Funktion MatrixScan können Anwender mit jedem Gerät, das über eine Kamera verfügt, mehrere Barcodes gleichzeitig einlesen, decodieren und mittels Augmented-Reality-Funktionen nachverfolgen sowie mit weiteren Informationen anreichern.

MatrixScan bewirkt in einer Vielzahl neuer Anwendungsfälle eine deutliche Steigerung von Effizienz und Komfort bei Datenerfassungsprozessen. So finden Anwender, die ein spezielles Produkt unter einer Vielzahl ähnlicher Boxen suchen, das gewünschte Element spürbar schneller.

Die mobile Scan-Lösung lokalisiert und decodiert alle Barcodes in einem bestimmten Segment und markiert dann sämtliche Codes, die den Suchkriterien entsprechen. Eine Augmented-Reality-Funktion kann physische Waren mit zusätzlichen Informationen wie Produktbildern anreichern.

Die Batch-Scan-Funktion ermöglicht es Anwendern, mehrere Pakete in einer einzigen Sequenz zu scannen. Die MatrixScan-Benutzeroberfläche zeigt dann, welche Barcodes erfolgreich erfasst wurden und welche noch gescannt werden müssen.

Andere potenzielle Anwendungsfälle für MatrixScan sind die gleichzeitige Erfassung von mehreren Codes auf einem Formular oder Etikett, beispielsweise die Registrierung von ganzen Paletten mit einem einzigen Scan oder das Erfassen aller Codes auf einem Versandaufkleber.

Das Barcode Scanner SDK 5.2 bietet Unternehmen aus den Bereichen Supply Chain, Handel und Fertigung die benötigte Geschwindigkeit und Leistung, um herkömmliche Barcodescanner und Handheld-Computer durch flexiblere und kosteneffizientere Geräte wie Smartphones, Tablets und Wearables zu ersetzen.

Das Ergebnis ist eine vergleichbare oder sogar höhere Scan-Leistung auf dem intelligenten Mobilgerät – und dies zu einem Bruchteil der Total Cost of Ownership traditioneller Scanner.

„Mit dem Barcode Scanner SDK 5.2 können unsere Kunden eine deutliche Produktivitätssteigerung erzielen“, sagt Dr. Samuel Müller, CEO und Mitbegründer von Scandit in Zürich. „Da MatrixScan in der Lage ist, ein ganzes Set von Barcodes in einer einzigen Scan-Sequenz einzulesen und Produktinformationen per Augmented Reality bereitzustellen, können Benutzer die Scan-Geschwindigkeit um mehr als das Dreifache steigern.“