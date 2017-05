Die Schumacher-Packaging-Gruppe, ein familiengeführter Hersteller von Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe, bietet digital bedruckte Verpackungen in mittleren und großen Auflagen jetzt auch mit Glanz. Neu ist dabei die Bedruckung mit Farben auf Wasserbasis, die zu 100 % lebensmittelunbedenklich sind.

Möglich wird dieser Glanzdruck durch die aktuell von Schumacher Packaging getestete Digitaldruckmaschine von Durst, einem Hersteller digitaler Produktionstechnologien: Mit dem Tintensystem auf Basis der Durst Water Technology lassen sich Druckbilder in höchster Farbbrillanz und mit Glanz – zudem geruchsfrei, nachhaltig und lebensmittelunbedenklich – aufbringen. Dank einer Druckgeschwindigkeit von über 9000 m² pro Stunde bietet die Technologieinnovation beste Voraussetzungen für eine Mass-Volume-Produktion von Großauflagen und individualisierten Verpackungen.

Das kennzeichnungsfreie Tintensystem ermöglicht erstmalig eine derzeit einzigartige Farbbedruckung im höchsten Qualitätsbereich mit Glanz. Bedrucken lassen sich auf diese Weise gestrichene Papiere mit geschlossener Oberfläche sowie Bogen ohne Strich, und das in hochwertiger Optik und hoher Farbbeständigkeit. Die Druckbilder haben nicht nur eine hohe Qualität, sondern auch eine glänzende und kratzfeste Oberfläche ganz ohne zusätzlichen Lack. Die Druckfarbe selbst enthält entsprechende Glanzpunkte, ist zugleich geruchsneutral, umweltfreundlich und lebensmittelunbedenklich.

„Noch wird die Verpackungsbranche von Offset- und Flexodruckverfahren beherrscht“, betont Schumacher weiter, „doch das wird sich schon bald ändern: Die Digitalisierung verändert nicht nur die Ansprüche der Kunden und Verbraucher an Verpackungen und deren Gestaltung. Auch vor dem Hintergrund einer Mass-Volume-Produktion führt schon bald kein Weg mehr am Digitaldruck vorbei. Mit der Hochleistungsmaschine von Durst werden wir von Schumacher Packaging die entscheidenden Impulse in der Branche geben.“