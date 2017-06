eM Client, Anbieter der gleichnamigen umfassenden E-Mail-Client-Software, präsentiert die neue Version seines erweiterten E-Mail-Programms eM Client 7.1. Diese Desktop-Anwendung für Windows ist ein Kommunikationsprogramm für Unternehmen sowie für private Nutzer und stellt eine Kombination aus E-Mail-, Kontakte-, Kalender-, Chat- und Aufgabenfunktionen dar – alles in einer einfach zu bedienenden Lösung.

Anzeige

In der neuen Version gibt es eine Reihe von neuen nützlichen Features, wie die PGP-E-Mail-Verschlüsselung, Live-Backup und Avatar-Download.

eM Client unterstützt jegliche Arten an E-Mail-Konten von fast jedem E-Mail-Anbieter. So geschieht die Einbindung der Konten wie beispielsweise von Gmail reibungslos – inklusive der E-Mail-, Kalender-, Events- und Aufgabenfunktionen. Mit eM Client kann der Nutzer seine Benutzeroberfläche vollständig personalisieren, Massen-Mailings versenden oder auch schnell einen Suchauftrag parallel in all seinen verschiedenen E-Mail-Konten durchführen.

Des Weiteren können Nutzer E-Mails in sogenannten Smart Folders lesen: Hierbei können sie bestimmte E-Mails aus allen aktuell aktiven E-Mail-Konten in einer einzigen Liste zusammenfassen.

Zusätzliche Funktionen der neuen Version sind unter anderem die automatische Übersetzung von eingehenden E-Mails, die Versandterminierung von E-Mails, die optionale Gruppierung von E-Mails in Konversationen und QuickText, eine Funktion, mit der Nutzer schnell vordefinierte Textausschnitte in E-Mails einfügen können.

Auch ist es möglich, mit eM Client im Offline-Modus zu arbeiten: Wenn der Nutzer wieder Internet-Zugriff hat, führt das Programm alle Aktionen aus, die er bei der Offline-Bearbeitung durchgeführt hat.

„Wir glauben, dass vor allem die PGP-Unterstützung für unsere Nutzer sehr wichtig ist. Im heutigen Zeitalter, wenn Cyberkriminelle die Sicherheit mehr und mehr bedrohen, ist der optimale Schutz der E-Mail-Kommunikation wichtig“, so Michal Bürger, Mitgründer und CTO von eM Client. „Mit unserer PGP-End-to-End-Verschlüsselung werden die E-Mails vom Absender direkt in seinem eM Client verschlüsselt. Somit kann der Inhalt nicht vom Internet Provider, von seinem E-Mail-Provider (wie Gmail, Outlook365, iCloud) und auch nicht vom E-Mail- oder Internet Provider des Empfängers gelesen werden. Nur der Empfänger selbst kann die E-Mail entschlüsseln und lesen.“

eM Client ist in einer Free- und Pro-Version erhältlich. Mit der Free-Lizenz kann der Nutzer bis zu zwei E-Mail-Konten zur gleichen Zeit integrieren. Bei der Pro-Version erhalten Nutzer Zugang zum VIP-Support und können unendlich viele E-Mail-Konten hinzufügen.

„Unsere Nutzer sehen die Vorteile eines Desktop-Clients im Vergleich zum Web-Interface ihres E-Mail-Anbieters auf den ersten Blick“, sagt Michal Bürger. „Unser Programm bietet genau das, was viele Nutzer benötigen: die nahtlose und schnelle Synchronisierung von Daten zwischen all ihren Geräten, Komfort während der täglichen E-Mail-Arbeit in verschiedenen E-Mail-Konten und dem Datenmanagement. Es ist ein ideales Tool für jedermann – sicher und einfach zu bedienen.“

Bei einem Umstieg zu eM Client kann der Nutzer seine Daten von fast allen E-Mail-Clients importieren. Dazu gehören Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail, Thunderbird, The Bat und viele mehr.

Weitere Informationen: http://de.emclient.com/download

eM Client wurde 2006 mit dem klaren Ziel gegründet, ein komplettes E-Mail-Programm mit einer modernen und einfachen Benutzeroberfläche zu entwickeln. Das Programm unterstützt alle großen E-Mail-Anbieter und kann einfach mit einer Desktop-App genutzt werden. eM Client bietet viele verschiedene Features wie Kalender-, Kontakte- und Chat-Funktionen und ist dabei intuitiv und einfach zu nutzen. Mehr als eine Million Personen und Unternehmen nutzt bereits eM Client. → www.emclient.com