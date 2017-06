Das Technologieunternehmen Matterport kündigte heute die Markteinführung der Matterport Pro2 3D-Kamera an. Die neue Pro2-Kamera erstellt hochauflösende 4K-Bilder in 2D, zusätzlich zu den hochmodernen 3D- und VR-Besichtigungen und -Raumplänen – alles mit einem einzigen Gerät.

Matterport hat seinen Ruf mit seinen 3D- und VR-Besichtigungen aufgebaut, die es Menschen erlauben, Räume zu sehen, als wären sie wirklich dort. Die neue All-in-One-Kamera bietet den Kunden zusammen mit der Matterport Cloud eine komplette Lösung für die Aufnahme, die Verteilung und Ansicht von Immobilien in 2D, 3D und VR. Die Kamera verfügt über eine Auflösung von 134,2 Megapixel und verfügt nun auch über ein GPS, mit dem die aufgenommenen Räume automatisch markiert werden können.

Bill Brown, CEO von Matterport, erklärte: „Die Pro2 ist eine Lösung für jeden, der über mehrere Online- und Offline-Kanäle rüberbringen möchte, wie es ist, sich in einem bestimmten Raum zu befinden. Sie ist die erste All-in-One-Kamera mit der Bilder in Druckqualität, qualitativ hochwertige Digitalaufnahmen, ein interaktiver 3D-Raumplan vollständig in Farbe, ein immersives 3D-/VR-Erlebnis und mehr mit nur einem einzigen Gerät erstellt und eine Besichtigung der Immobilie möglich sind. Und das Beste ist, sie ist wirklich einfach handzuhaben.“