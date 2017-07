Bitdefender hat mit GravityZone HD eine neue, mehrschichtige Next-Generation-Endpoint-Protection-Plattform auf den Markt gebracht. Sandboxing und ein neues Modul namens HyperDetect schützen Unternehmen vor hochentwickelter Malware und Cyberangriffen, die von traditionellen Endpoint-Security-Lösungen nicht erkannt werden können.

Alle Sicherheitsdienste sind auf der GravityZone-Administrationsoberfläche zentral verwaltbar. Dies soll vermeiden, dass IT-Organisationen durch die Kombination von Sicherheitslösungen, die nicht aufeinander abgestimmt sind, an Effizienz einbüßen.

Die Plattform zeichnet sich durch besonders hohe Erkennungsraten und optimierte Kontextinformationen zu Bedrohungen aus. Sie blockiert hochentwickelte Bedrohungen noch vor der Ausführung und bietet Detailinformationen zu relevanten Zwischenfällen. Sie verbindet Machine-Learning-Algorithmen sowohl in der Cloud als auch auf dem Endgerät, Anti-Exploit-Verfahren und Prozessverhaltensüberwachung in einem einzigen integrierten und modularen Agenten.

Insbesondere verfügt GravityZone HD mit HyperDetect über eine zusätzliche Sicherheitsschicht. Diese ermöglicht es, in Echtzeit verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, diese zu melden sowie Indicators of Compromise (IOC) frühzeitig sichtbar zu machen. Des Weiteren beinhaltet GravityZone HD einen integrierten Sandbox Analyzer. Dieses Modul ermöglicht es dem Endpunkt, verdächtige und blockierte Dateien automatisch an eine Sandbox zur weiteren Analyse weiterzuleiten und gegebenenfalls schädliche Prozesse zu beenden oder bösartige Änderungen zurückzusetzen.

Sicherheitsadministratoren haben damit nun einen weitaus genaueren Einblick in unautorisierte oder verdächtige Anfragen des Betriebssystems, in Tarnmaßnahmen von Malware sowie in unerwünschte Verbindungen zu Command and Control Centers.

„In einer aktuellen Umfrage, die wir unter Entscheidungsträgern für IT-Sicherheit in Deutschland geführt haben, rechnen 65 % damit, dass ihre Unternehmen ein Ziel von Advanced Persistent Threats werden könnten“, sagt Harish Agastya, Vice President of Enterprise Solutions bei Bitdefender. „Doch als Gegenmaßnahme stückeln nun Sicherheitsteams verschiedene Produkte zum Schutz ihrer Endgeräte zusammen. Dadurch entstehen am Ende nur Überkomplexität und Überlastung der IT-Organisation, mit der Folge, dass Bedrohungen leichter durchdringen. Der Markt verlangt dringend einen konsolidierten, mehrschichtigen Next-Generation-Ansatz zur Endpunktsicherheit.“

Weitere Informationen: https://www.bitdefender.de/business/technologies.html

Bitdefender ist ein globales Sicherheitstechnologieunternehmen und bietet wegweisende End-to-End-Cybersecurity-Lösungen sowie Advanced Threat Protection für über 500 Millionen Nutzer in über 150 Ländern. Seit 2001 ist Bitdefender ein innovativer Wegbereiter der Branche, indem es preisgekrönte Schutzlösungen für Privat- und Geschäftsanwender einführt und entwickelt. Zudem liefert das Unternehmen Lösungen sowohl für die Sicherheit hybrider Infrastrukturen als auch für den Schutz von Endpunkten. → www.bitdefender.de