VDQ Business Solutions hat einen Knopf entwickelt, der in Verbindung mit einem Smartphone blitzschnell einen Notruf absetzt. Mitarbeiter in Tankstellen, Einkaufszentren oder beim Sicherheitsdienst wissen den Personennotrufbutton zu schätzen. Auch in Alten- und Pflegeheimen kann der Knopf eingesetzt werden.

Anzeige

VDQ Business Solutions hat den Personennotrufbutton ursprünglich als Ergänzung zum professionellen Alleinarbeiterschutz entwickelt. Der Knopf ist etwa so groß wie eine Ein-Euro-Münze und kann mit einer Klammer, einem Magneten oder einer Nadel an der Kleidung befestigt oder am Arbeitsplatz integriert werden.

Wenn der Knopf betätigt wird, verbindet er sich mit einer Smartphone-App. So ist jeder Nutzer in die Lage, schnell und unkompliziert Hilfe herbeizurufen. Die App lässt sich auf beinahe jedem Android-Smartphone installieren und bietet verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten.

Zum Beispiel lässt sich über die App einstellen, wer wie im Ernstfall kontaktiert werden soll. Das kann per SMS mit GPS-Koordinaten geschehen oder per Sprachanruf an die Leitstelle eines Unternehmens oder an eine offizielle Notrufnummer.

Weitere Informationen: http://www.logpro.de/totmannschaltung_einzelarbeitsplatzueberwachung

Die Firma VDQ Business Solutions GmbH wurde 1994 als Unternehmensberatung gegründet und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Mit fortschreitender Technik hat das Westerwälder Unternehmen mit globaler Ausrichtung stets neue Softwarelösungen für die digitale Prozessoptimierung entwickelt. Die mobilen Apps der Produktreihe LogPro lassen sich den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden flexibel kombinieren und anpassen. Auf Basis von RFID-, NFC-, Bluetooth- und Barcode-Technologie entwickelt VDQ Werkzeuge, um den Arbeitsalltag seiner Kunden effektiver zu gestalten. → http://www.logpro.de/start