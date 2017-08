DataLocker, Anbieter von verschlüsselten Speichermedien und passender Device-Management-Software, gibt die Verfügbarkeit von zwei neuen Varianten der DataLocker H350-Serie bekannt. Die hardwareverschlüsselte und nach dem Standard FIPS-140-2 Level 3 zertifizierte externe Security-Festplatte ist ab sofort in der DACH-Region auch in zwei SSD-Versionen mit 500 GB oder 1 TB Kapazität erhältlich. Anwender profitieren so parallel zum hochgradig und nach militärischen Standards abgesicherten Datentransport auch von schnellen Transferraten.

Datenspeicher für besonders kritische Bereiche

Das besondere Merkmal der DataLocker H350-Serie, die auf den früheren, gleichnamigen IronKey-Festplatten basiert und seit der Übernahme Teil der DataLocker-Produktfamilie ist, ist die besonders umfangreiche FIPS-Zertifizierung 140-2 Level 3. Diese umfasst nicht nur die Verschlüsselungskomponenten des Speichermediums, sondern das gesamte Laufwerk.

Dadurch ist unter anderem ein erweiterter Schutz auch bei physischen Manipulationsversuchen, Hacker-Angriffen oder Attacken wie Bad USB oder durch die so genannte Equation Group gegeben, die häufig an nicht-zertifizierten Komponenten ansetzen. Durch Reduktion von elektromagnetischer Strahlung ist die H350-Serie gleichzeitig auch vor dem potenziellen Abgreifen sensibler Daten mit Radiofrequenzlesegeräten geschützt.

Die Speichergeräte erfüllen mit diesen Spezifikationen auch strengste Verschlüsselungs-Anforderungen und kommen beispielsweise in besonders sensiblen Bereichen wie Gesundheitswesen/Healthcare, Finanzdienstleistungen, Regierungsbehörden sowie auch beim Militär (vor allem in NATO-Staaten) zum Einsatz.

Die Verschlüsselung selbst erfolgt auf Basis von AES 256 Bit im XTS-Modus. Die H350-Serie verfügt über ein solides, manipulationsgeschütztes Aluminiumgehäuse, was auch bei häufigem Gebrauch eine lange Nutzungsdauer ermöglicht. Die Speichergeräte werden standardmäßig mit einer 5-jährigen Garantie ausgeliefert.

Zwei Varianten: Standalone und für zentrales Device-Management

DataLocker H350 ist unabhängig von der gewählten Kapazität grundsätzlich in zwei Versionen erhältlich: H350 Basic und H350 Enterprise. Beide enthalten denselben DataLocker-Kryptochip zur vollständigen Verschlüsselung des Laufwerkes und ein Section 508-konformes Bedienfeld in acht Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch (vereinfacht & traditionell)).

Mit der Variante H350 Enterprise wird das Sicherheitsniveau jedoch nochmals gesteigert, da diese obligatorisch mit der Device-Management-Lösung Ironkey EMS Cloud oder On-Premises zentral verwaltet wird. Die Basic-Variante, die auch standalone betrieben werden kann, beinhaltet die kostenlose Option zu einem Upgrade zum Enterprise Laufwerk, um ebenfalls in das zentrale Management von Ironkey EMS eingebunden zu werden.

Vielfältige Möglichkeiten für Administration und Abbildung von Compliance-Richtlinien

Das zentrale USB-Device-Management Ironkey EMS ermöglicht zum Beispiel die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, die Überwachung der Gerätenutzung, das Zurücksetzen vergessener Passwörter (ohne die Daten zu löschen) sowie die Verhinderung des Zugriffes oder sogar die Remote-Zerstörung des Laufwerkes bei Bekanntwerden eines Diebstahls oder Verlustes.

Dies ist insbesondere auch mit Blick auf die 2018 in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO/GDPR) von Bedeutung, da hier nachweislich die entsprechenden organisatorischen und technischen Voraussetzungen geschaffen wurden, um sensible Daten zu schützen und im Verlustfalle so unter Umständen die vorgesehene Meldepflicht entfallen kann (siehe zum Beispiel DSGVO Art. 32, 33 & 34). Optional ist für die Speichermedien zudem ein McAfee Anti-Virus-/Anti-Malware-Schutz erhältlich.

„Externe, hardwareverschlüsselte Festplatten werden verwendet, um größere Datenmengen sicher zu transportieren beziehungsweise um eine schnelle, verschlüsselte Datensicherung von sensiblen Daten zu ermöglichen“, sagt Konstantin Fröse, EMEA Account Executive bei DataLocker. „DataLocker H350 ist die derzeit einzige uns bekannte, hardwareverschlüsselte USB-3.0-Festplatte mit FIPS-140-2 Level 3 Zertifizierung. Die neuen SSD-Varianten bieten Anwendern nun zusätzliche Performance-Vorteile“

Weitere Informationen: https://datalocker.com/product/ironkey-h350/

DataLocker ist ein innovativer Hersteller von Datenverschlüsselungslösungen. Das umfangreiche Portfolio beinhaltet externe, hardwareverschlüsselte Massenspeicher, Softwareverschlüsselung für Cloud-Speicherdienste sowie zentrale USB-Device-Management-Lösungen, die als On-Premises- oder Cloudlösung bereitgestellt werden. Durch DataLocker-Produkte kann die Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien unterstützt und die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben (z.B. Teilbereiche der DSGVO / Datenschutzgrundverordnung) sichergestellt werden. Das zentrale USB-Management erlaubt eine umfangreiche Kontrolle über verschlüsselte USB-Festplatten und Flash-Speicher. Ermöglicht wird dadurch unter anderem die Umsetzung von Passwortrichtlinien, die Bereitstellung von Compliance Reports, das Zurücksetzen des Passwortes, die Zerstörung kritischer Daten im Verlustfall und vieles mehr. → www.datalocker.com