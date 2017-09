Das Unternehmen Bitcode AG mit Sitz in Zürich in der Schweiz, bietet unter dem Namen Swiss Tresor Hosting speziell für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) einen sicheren Ort für Server, virtualisierte Server sowie sicheres Firmen-Datenbackup an.

Anzeige

Ein ehemaliger unterirdischer gepanzerter Tresor-Raum im Grossraum Zürich wurde zum modernen Kaltgang-Server-Raum mit schneller Internet-Anbindung umgebaut. Hinter einer 60cm dicken Panzertüre, geschützt durch Stahlbeton-Mauern ist die Server-Infrastruktur so gut geschützt wie an kaum einem anderen Ort.

Durch das Angebot einer limitierten Anzahl an Rack-Space und virtualisierten Systemen bietet Swiss Tresor Hosting Sicherheit und Diskretion durch persönliche Betreuung. Der Server-Raum bietet Platz für Serversysteme in abschliessbaren Racks, und ist aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung eines Mitarbeiters zugänglich.

Für Firmen ohne eigene Server-Infrastruktur bietet Swiss Tresor Hosting eine vollständig virtualisierte Umgebung an, die via Remote-Zugriff verwaltet werden kann. Ein tägliches, vollständiges System-Backup gehört zum Angebot.

Die Dienstleistungen werden abgerundet durch die Möglichkeit, ein Firmenbackup verschlüsselt regelmässig an einem sicheren Ort zu speichern, um im Notfall darauf zurückzugreifen. Anstelle eines USB-Speichers oder einer externen Festplatte werden die Firmen-Dokumente verschlüsselt übers Internet an einen Web-Speicher im Tresorraum übermittelt. Dieses Angebot wird gerne von kleinen Firmen in Anspruch genommen, die sich nicht weiter um ihr Daten-Backup kümmern wollen.

Weitere Informationen: http://tresorhosting.ch/

Die Firma Bitcode AG ist spezialisiert auf die Konzipierung, die Programmierung und den Betrieb von Internet-Applikationen für sensitive Daten. Nebst Spezialisten im Bereich Applikations-Entwicklung kann die Bitcode AG auf eine eigene Server-Infrastruktur zugreifen. Web- und E-Mail-Hosting werden konsequent in der Schweiz betrieben. Die Firma Bitcode AG hat Ihren Firmensitz in Uster/Zürich. → www.tresorhosting.ch