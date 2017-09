„Mittelstand im Umbruch“ – die erfolgreiche Digitalisierungsreihe der Deutschen Telekom geht weiter: Am 12. Oktober findet in der Gaszählerwerkstatt in München die fünfte Ausgabe der Veranstaltungsserie statt. Unternehmer können sich auf praxisnahe Tipps für ihren Start in die digitale Welt freuen.

„Mittelständler bewegen sich beim Thema Digitalisierung auf unterschiedlichem Niveau: Es gibt einerseits Dachdecker, die mit Drohnen den Zustand eines Daches begutachten und andererseits Betriebe, die nicht einmal über eine Internetpräsenz verfügen“, sagt Thomas Spreitzer, verantwortlich für Vertrieb Kleine und Mittlere Unternehmen und Initiator der Veranstaltungsreihe. „Auf ‚Mittelstand im Umbruch‘ wollen wir in direktem Austausch auf die individuellen Herausforderungen unserer Kunden eingehen und Impulse geben, wie die nächsten Schritte gelingen können.“

Interaktive Vorträge mit Digitalisierungsbeispielen aus verschiedenen Branchen oder Live-Demonstrationen von Lösungen in Workshops: Der Ansatz, Digitalisierung in der Praxis zu erleben, zieht sich durch den ganzen Tag.

Nach den erfolgreichen Auftaktveranstaltungen hält Mittelstand im Umbruch auch in München wieder ein abwechslungsreiches Programm bereit: Ab 14.30 Uhr veranschaulicht Telekom-Experte Thomas Herzig, wie auch kleine Betriebe digitale Prozesse für sich nutzen und ihr Geschäft ausbauen können.

Im Anschluss berichtet Nikolai Donitzky vom Münchener Unternehmen Ancestry von den Herausforderungen und Erfolgen der digitalen Transformation. Unternehmer können jederzeit Fragen stellen und Anforderungen aus dem eigenen Betrieb diskutieren.

In den Pausen bietet sich die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen mit anderen Teilnehmern. An Digitalisierungsexponaten können sich Mittelständler außerdem unter anderem über die Themen DeutschlandLAN Cloud PBX, eine Kombination aus IP-Anschluss und Telefonanlage aus der Cloud, Office 365 oder das Telekom-Partnermanagement informieren.

Eine weitere Neuheit: Mit dem Alarmservice der Telekom, einem neuen Rundumpaket inklusive Alarmanlage, Leitstellenaufschaltung, Wartung und Service schützen kleine Unternehmen ihre Gebäude vor Einbrechern zum monatlichen Mietpreis.

In den Workshops „Sicherheit zum Anfassen“ und „Cloud-Lösungen zur Steigerung der Produktivität“ beantworten Experten Fragen in Live-Demonstrationen: Wie schütze ich mein Unternehmen vor Cyberkriminellen? Welche Software aus der Cloud passt zu meinem Betrieb? Wie richte ich in wenigen Klicks eine Videokonferenz ein? Die Dozenten zeigen, wie digitale Lösungen im Alltag funktionieren und wie Teilnehmer diese ganz leicht in ihren Unternehmen einführen können.

Weitere Informationen: Einladung/Anmeldung für München, 12. Oktober 2017