NTT Security bietet ab sofort IT/OT Integrated Security Services an, die über die Unternehmen der NTT-Gruppe, Dimension Data, NTT Communications und NTT DATA, verfügbar sind. Die neuen Services sind ein integraler Bestandteil von Diensten, mit denen NTT die digitale Transformation von Unternehmen unterstützt.

Anzeige

Unternehmen arbeiten verstärkt an einer Verbindung von IT und OT (Operational Technology). An das Unternehmensnetzwerk angeschlossene Produktionssysteme schaffen die Basis für effizientere Geschäftsprozesse im Supply Chain Management, für eine hochflexible Massenfertigung und eine Verbesserung der Customer Experience.

Dazu kommen die vielfältigen Möglichkeiten, wie sie das Internet of Things (IoT) und Big Data Analytics bieten. Durch die Konvergenz von IT und OT sind auch kritische Infrastrukturen, wie die Strom-, Gas- und Wasserversorgung, und industrielle Steuerungssysteme (Industrial Control Systems) für Fabriken, Transport und Logistik der Bedrohung durch Cyberangriffe ausgesetzt.

Cyber-Attacken wie Ransomware-Infektionen durch WannaCry, Angriffe durch Computerwürmer wie Stuxnet, Malware-Infektionen wie CrashOverride und gezielte Angriffe auf Produktionsnetze zur Industriespionage nehmen exponenziell zu. Die Malware CrashOverride wurde Ende 2016 für Angriffe auf Stromnetze in der Ukraine eingesetzt und führte zu erheblichen Störungen.

„In der IoT-Ära können Cybersicherheitsvorfälle enorme Auswirkungen und Schäden für Unternehmen verursachen. Daher müssen Unternehmen neben den herkömmlichen Cyber-Security-Maßnahmen zum Schutz betrieblicher Daten auch OT-Security-Maßnahmen zum Schutz kritischer Ressourcen in Produktionsnetzen und zur Sicherstellung der Geschäftskontinuität berücksichtigen. Sie werden damit zu einem festen Bestandteil eines umfassenden Ansatzes für Cybersecurity und Risikomanagement“, sagt Jun Sawada, CEO von NTT Security.

Die IT/OT Integrated Security Services basieren auf Global Threat Intelligence und Cyber Threat Advanced Analytics von NTT Security. Im Global Threat Intelligence Center hat NTT Security die international verfügbaren Threat Intelligence Assets unter einem Dach vereint. Damit können Sicherheitsbedrohungen deutlich effektiver abgewehrt werden. NTT Security stellt die neuen IT/OT-Services als eine Kombination aus Beratungsdiensten und Managed Security Services bereit.

Zur Beratung zählen beispielsweise ein Asset Discovery, OT Governance, Security Risk Assessment, OT-Sicherheitskonzeptionen und ein OT Security Vulnerability Assessment. Diese Consulting Services visualisieren Komponenten und potenzielle Risiken eines Produktionssystems. Sie bieten umfangreiche und effiziente Sicherheitsmaßnahmen inklusive Netzwerk-Segmentation, Filterung von OT-Protokollen und Erkennung von Schwachstellen in Produktionsnetzen.

Die Managed Security Services ermöglichen eine proaktive Verteidigung industrieller Steuerungssysteme durch eine kontinuierliche Überwachung, Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen. Dazu gehören zum Beispiel Event Monitoring, Notification und Device Monitoring sowie eine vorausschauende Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen am IT/OT-Gateway.

Jun Sawada erläutert: „Als Kompetenzzentrum investiert NTT Security kontinuierlich in innovative Sicherheitsdienste und den weiteren Ausbau seiner IT/OT-Sicherheitsservices. Gleichzeitig baut NTT seine Stärke in den Bereichen Global Threat Intelligence und Advanced Analytics durch die Zusammenarbeit mit NTT Research & Development und seinen Technologiepartnern weiter aus. Darüber hinaus fördert NTT Security Innovationen gemeinsam mit Kunden der NTT Group, um spezielle branchenspezifische Sicherheitslösungen anbieten zu können.“

Weitere Informationen: https://www.nttsecurity.com/en/what-we-do/

NTT Security ist das auf Informationssicherheit und Risikomanagement spezialisierte Unternehmen der NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), einem der größten IKT-Unternehmen weltweit. Durch ein ganzheitliches Sicherheitskonzept unterstützt NTT Security andere Unternehmen der NTT Group (Dimension Data, NTT Communications und NTT DATA) bei der Bereitstellung ausfallsicherer Unternehmenslösungen, die den Anforderungen der Kunden vor dem Hintergrund des digitalen Wandels gerecht werden. → www.nttsecurity.com