Um sich künftig noch besser vor unangemeldeten Besuchern schützen zu können, hat Rollei zwei neue Überwachungskameras entwickelt, die mit modernster Technik ausgestattet und gleichzeitig für jedermann erschwinglich sind. Die Rollei SafetyCam 100 ist für die Anwendung in Innenräumen geeignet, während die Rollei SafetyCam 200 speziell für den Außenbereich konzipiert wurde.

Um Räume und Eingangsbereiche effektiv zu überwachen, ist ein klares Bild nötig. Die Rollei SafetyCam 100 mit Bewegungserkennung und Alarmfunktion ermöglicht dies dank 2.0 Megapixel Full-HD-Videoauflösung. Der integrierte IR-Filter stellt sich automatisch bei Tag und Nacht um, sodass sie in jeder Situation das bestmögliche Bildresultat erzielen.

Ein eingebautes Mikrofon und ein Lautsprecher bieten zudem Zwei-Wege-Audio-Übertragung. Somit kann die Rollei auch als Babycam verwendet werden. Das Winkelobjektiv, das einen Bereich von 105,8° abdeckt und sich ebenfalls ferngesteuert schwenken bzw. neigen lässt, ermöglicht eine nahezu lückenlose Abdeckung des zu überwachenden Bereichs.

Die integrierte Bewegungserkennung schlägt bei Bedarf sofort Alarm und meldet jede Bewegung per E-Mail. Dank der integrierten IR-LED’s bleibt der Rollei SafetyCam 100 auch in der Dunkelheit nichts verborgen.

Die Verbindung der Rollei SafetyCam 100 erfolgt wahlweise kabellos mittels WLAN oder über ein Netzwerkkabel. Die Steuerung und alle Einstellungen können mittels der kostenlosen App sowie über den Browser des Computers vorgenommen werden. Damit die Aufnahmen nicht verloren gehen, ist ein Speicherkartenfach integriert, das mit den microSD/SDHC/SDXC-Karten bis zu 32 GB kompatibel ist. Zusätzlich können die Aufnahmen auch in der Rollei Cloud gespeichert werden. Darüber hinaus verfügt die Kamera über eine LAN-Buchse.

Im Lieferumfang der Rollei SafetyCam 100 enthalten sind ein Netzadapter, ein LAN-Kabel (2 m), ein USB-Kabel (1,5 m), eine Wandhalterung inklusive Schraubenset sowie die Software CD.

Die Rollei SafetyCam 200 ist der wasserdichte (IP67) Outdoor-Bruder der Rollei SafetyCam 100. Die SafetyCam 200 wird mit einem PoE Adapter ausgeliefert, der eine einfache Stromzufuhr über jedes handelsübliche LAN-Kabel ermöglicht. Somit können problemlos und preisgünstig auch längere Distanzen außerhalb der Reichweite einer Steckdose überbrückt werden.

Die beiden Modelle arbeiten mit der gleichen Software und können über die gleiche App bedient werden.

Weitere Informationen: https://www.rollei.de/produkte/film-und-video/ueberwachungskameras/

Die Geschichte von Rollei begann 1920 in einer Braunschweiger Werkstatt. Mit der zweiäugigen Rolleiflex, einer richtungsweisenden Rollfilmkamera, begründete Rollei in kurzer Zeit seinen Weltruf als Präzisionshersteller. 2007 erwarb die RCP-Technik GmbH, mit Sitz in Hamburg, die europaweiten Rollei Markenlizenz-Rechte und vertreibt seitdem die Rollei Consumer-Produkte mit wachsendem Erfolg. Die aktuelle Rollei-Produktpalette umfasst neben den sehr erfolgreichen Stativen und hochwertigem Foto-Zubehör wie professionellen Filter-Systemen, Blitzgeräten und Fotorucksäcken auch Digitalkameras, Actioncams, digitale Bilderrahmen, Diafilmscanner und Selfie-Zubehör. → https://www.rollei.de