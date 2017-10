AEG Power Solutions ist ein weltweit agierender Anbieter von Stromversorgungssystemen sowie Lösungen für die industrielle Stromversorgung, Ausstattungen für kritische Infrastrukturen und zugehörigen Leistungselektroniksystemen. Die neue USV Protect Plus M400 erreicht einen der geringsten Total Costs of Ownership (TCO) ihrer Klasse.

Dank des kompakten Designs und des modularen Aufbaus ist die USV sehr flexibel einsetzbar. Damit ist die Protect Plus M400 geeignet für die sichere Stromversorgung von Serverschränken, kleinen bis mittelgroßen Rechenzentren sowie im Einzelhandel, in der Logistik und in allen kritischen Anwendungen, bei denen eine optimale Kombination aus Zuverlässigkeit, hohem Wirkungsgrad und geringer Stellfläche entscheidend sind.

Der Protect Plus M400 wird in 20- und 40-kVA-Ausführungen angeboten. Diese finden in typischen 19-Inch-Schrankgestellen Platz oder können alternativ auch freistehend (mit Rollen) verwendet werden. Die modulare, transformatorlose USV erreicht exzellente Wirkungsgradwerte von 95 % im Doppelwandlerbetrieb bis hin zu 98 % im Eco-Modus. Die USV erzielt einen ausgangsseitigen Leistungsfaktor von bis zu 1 und kann bei der Installation mit 1/1-, 3/1- oder 3/3-phasigem Eingang/Ausgang konfiguriert werden.

Die USV besteht aus 2HE (Rack-Höheneinheiten) hohen 10-kVA-Leistungsmodulen. Maximal können so pro USV Leistungen von bis zu 40 kVA oder 30 kVA mit integrierter N+1-Redundanz erzielt werden. Insgesamt können dabei bis zu vier Protect-Plus-M400-Systeme parallel geschaltet werden und so eine Gesamtkapazität von 160 kVA erreichen.

Die Module sind hot-swappable, von der Frontseite erreichbar und unkompliziert von einer einzelnen Person austauschbar – so verkürzt sich die durchschnittliche Wartungsdauer (MTTR).

„Mit der Veröffentlichung von Protect Plus M400 erweitert AEG Power Solutions sein Angebot an modularen USV-Lösungen. Nach dem Verkaufsstart von Protect Plus M600 (von 30 bis 900 kVA) und unserem neuen Standalone-System Protect Plus S500 zu Beginn dieses Jahres können wir unseren Kunden nun flexible und effiziente Lösungen zwischen 10 und 4000 kVA nach neuestem Stand der Technik bieten“, erklärt Alessandro Nalbone, Produktmanager bei AEG Power Solutions.

Weitere Informationen: https://www.aegps.com/de/produkte/3-phasige-usv-systeme/protect-plus-m400/

AEG Power Solutions (AEG PS) ist ein weltweit agierender Anbieter von Leistungselektroniksystemen und ‑lösungen für alle industriellen und anspruchsvollen Stromanforderungen. Das Unternehmen bietet eines der umfangreichsten Produktportfolios erstklassiger Systeme und Lösungen im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung und der Leistungselektronik. → https://www.aegps.com/de/