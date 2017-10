Vom 12. bis zum 18. November 2017 findet in Hannover die Agritechnica, die Weltleitmesse für Landtechnik statt. In diesem Rahmen wird Stallkamp seinen robusten Press­schnecken­separator PSG vorstellen. Separationstechnik hat sich bereits auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben durchgesetzt und bleibt weiterhin ein großes und spannendes Thema in der Landtechnik.

Mit dem neuen Press­schnecken­separator rundet PSG sein Portfolio um eine schwere Maschine für hohe Trockensubstanzgehalte ab. Damit bietet Stallkamp je nach Trockensubstanzgehalt der Rohgülle die passende Separationstechnik für die Landwirtschaft an.

Der neue PSG unterscheidet sich insbesondere durch einen leistungsstärkeren Getriebemotor sowie durch ein längeres Spaltsiebkorb von 750 mm von bisherigen Stallkamp-Separatoren. Durch die optimierten Elemente wird eine effiziente Separationsleistung bei einer Durchsatzleistung von bis zu 25 m³ erreicht. Gleichzeitig wird durch den Einsatz eines Gussgehäuses ein optimales Preis-Leistungsverhältnis garantiert.

Der Separator eignet sich besonders in der Tierhaltung zur Separation von Gülle oder die Vorbereitung für Green Bedding. Darüber hinaus wird er auch für landwirtschaftliche Abfälle wie Biogas, bei Abfällen der Lebensmittelindustrie, Brauereien sowie Schlachthöfen eingesetzt.

Neben der Separationstechnik bietet Stallkamp auch Edelstahlbehälter sowie Pump- und Rührtechnik zur Lagerung und Aufbereitung von Gülle an. Die Mitarbeiter der Firma Stallkamp stehen in Halle 22, Stand C24 für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung.

Weitere Informationen: https://www.stallkamp.de/produkte/separatoren

Als Spezialist für die Kon­struktion, Fertigung und Montage hochwertiger Edel­stahlprodukte wie z.B. Behälter, Pumpen, Rührwerke und Separatoren ist die Erich Stallkamp ESTA GmbH der kompe­tente Partner für nahezu jede Branche. Das breit gefächerte Sortiment wird heute weltweit erfolgreich in der Landwirtschaft und Industrie eingesetzt. → www.stallkamp.de