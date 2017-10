Die eichfähigen Check- und Catchweigher der CWL-Serie von Bizerba liefern präzise Wägeergebnisse bei Highspeed-Geschwindigkeiten und hohen Lasten. Sie sind speziell an den Bedarf der Logistikbranche angepasst und erfüllen daher Anforderungen wie eine leichte Integration in bestehende Fördersysteme sowie Zuführlinien oder Paketversand-Systeme.

Anzeige

Der Catchweigher garantiert die schnelle und exakte Gewichtsermittlung bei Highspeed-Geschwindigkeiten bis zu 3,1 Meter pro Sekunde. Als Durchlaufwaage kontrolliert er zuverlässig Parameter wie Füllmenge, Stückgewicht und Vollständigkeit.

Der Catchweigher ist dabei für den Wägebereich von 30 bis 60 Kilogramm ausgelegt. Anhand der mitgelieferten Software Configuration-Tool wird die Waage konfiguriert und parametriert. Zudem sind Programmabläufe wie Vollständigkeits- und Kommissionierkontrolle über die Software konfigurierbar.

Modular erweiterbar

Neben dem Betrieb unter Höchstgeschwindigkeit kann die dynamische Durchlaufwaage auch im Start-Stopp-Betrieb gefahren werden. Für eine optimale Integration in das entsprechende Fördersystem ist das Gerät in verschiedenen Breiten- und Höhenmaßen erhältlich. Zusätzlich lassen sich die Transportrollen millimetergenau in der Höhe justieren, damit ein nahtloser Warendurchlauf stattfinden kann.

Um die Waage zu erweitern, können modular Bizerba-Etikettierer, Scanner oder Volumenmessgeräte angebunden werden. Außerdem ist die CWL-L flexibel und entsprechend den benötigten Anforderungen mit den Bizerba-Wägeterminals iS30-L, iS50-L sowie WM-L kombinierbar und bietet vielfältige Schnittstellen-Optionen.

Dank des wartungsfreundlichen Designs lassen sich Zahnriemen und Gurte einfach und schnell tauschen. So werden Kosten und Zeit gespart. Zusätzlich verfügt die Durchlaufwaage über einen Staub- und Spritzwasserschutz und ist gemäß IP54 zertifiziert. Zertifizierungen für OIML, GUS und NTEP liegen ebenfalls vor.

Weitere Informationen: https://www.bizerba.com/de/produkte/produkte.html

Bizerba bietet Kunden der Branchen Handwerk, Handel, Industrie und Logistik ein weltweit einzigartiges Lösungsportfolio aus Hard- und Software rund um die zentrale Größe Gewicht. Dieses Angebot umfasst Produkte und Lösungen für die Tätigkeiten Schneiden, Verarbeiten, Wiegen, Kassieren, Prüfen, Kommissionieren und Auszeichnen. Umfangreiche Dienstleistungen von Beratung über Service, Etiketten und Verbrauchsmaterialien bis hin zum Leasing runden das Lösungsspektrum ab. → https://www.bizerba.com