Auf der diesjährigen IT-Security-Fachmesse it-sa stellt das Kölner Systemhaus Telonic ein lernfähiges System vor, das aus den zahllosen Logfiles einer Netzwerkinfrastruktur konkrete Risiken und Handlungsempfehlungen ableitet.

„In jeder Organisation, jedem Unternehmen stellt das Netzwerk den Herzschlag bereit. Fällt es aus, können Anwendungen nicht arbeiten und Aufträge nicht abgewickelt werden. Mit Darwin haben wir ein Tool, das Logfiles analysiert, die Einträge klassifiziert und bei Risiken warnt und Handlungsempfehlungen gibt“, sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer des innovativen Systemhauses für Netzwerk- und IT-Security.

Darwin und die Evolution

Der Produktname wurde dabei bewusst gewählt: Die Datenbank von Darwin zu kritischen Ereignissen oder Vorkommnissen, die besonders beobachtet werden sollen, wächst kundenübergreifend in Echtzeit an. Dazu setzt das Systemhaus eigene Mitarbeiter ein, die noch nicht erfasste Aktionen in einem Netzwerk bewerten und Reaktionen ausarbeiten.

Unternehmen können mit dieser Lösung Zeit und Geld sparen und gleichzeitig von einem höheren Sicherheitsniveau profitieren.

„Nur wenige Experten in einer IT-Abteilung können die Unmengen von Einträgen korrekt interpretieren und kritische Logfiles herausfiltern. Daher besteht stets das Risiko, das Angriffe, die durch keine Firewall oder Schutzsoftware entdeckt werden, nicht auffallen“, sagt Andreas Schlechter.

Mit seinem Team zählt er zu den Early Adoptern von Sicherheitstechnik in Netzwerken und dem Aufbau von drahtgebundenen und drahtlosen Infrastrukturen.

Netzwerk und Security verschmelzen

Für den Telonic-Geschäftsführer, dessen Unternehmen seit 1979 für Ordnung in der IT-Branche sorgt, zeichnet sich zudem ein wichtiger Schritt ab:

„Wir betrachten Netzwerke und Sicherheitsmechanismen nicht mehr unabhängig voneinander. Beide Bereiche verschmelzen zu einem: Security Network Integration“, sagt Schlechter.

Neben herstellerunabhängiger Beratung, Implementierung und laufendem Service hat sich Telonic daher auch auf eigene Produkte fokussiert, die den mehreren hundert Kunden vor allem eines ermöglicht: Secure Networking. Während der it-sa, dem zentralen Treffpunkt der IT-Sicherheitsbranche, können sich interessierte Unternehmen in Halle 10.0, Stand 300, umfassend über die Produkte von Telonic-Partnern sowie über die eigenen Lösungen des Systemhauses und -integrators informieren.

Weitere Informationen: https://www.telonic.de/loesungen/

Die Telonic GmbH ist Deutschlands führendes Systemhaus für Netzwerk und Security. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen in Familienbesitz und betreut Kunden in zahlreichen Branchen – von Verwaltung, Industrie und Logistik über Bank- und Finanzwesen bis zu Konzernen aus der Energieversorgung. Durch den klaren Fokus auf Netzwerk- und IT-Sicherheitslösungen verfügt Telonic über zahlreiche Best Practice-Erfahrungen und agiert als Systemintegrator für führende Soft-und Hardwarehersteller. Neben der herstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte und sorgt auch für die laufende Betreuung und anfallende Schulungsmaßnahmen. Mehr als 100 Mitarbeiter stehen dazu bundesweit den Kunden zur Verfügung. → www.telonic.de