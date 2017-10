Vom AV-Technologieanbieter Peerless-AV ist mit dem VCM580 eine neue Lösung für Videokonferenzsysteme erhältlich. Die Lösung bietet eine Reihe an Funktionen, darunter flexible Display-Positionierung, höhenverstellbare Kamera, ein integriertes Kabelmanagement und Möglichkeiten zur verdeckten Hardware-Unterbringung. Ein mattsilbernes Finish sorgt dafür, dass sich die Lösung in jeder Arbeitsplatzumgebung einsetzen lässt.

Der VCM580 kann bis zu zwei nebeneinander angebrachte Displays von 55 bis 80 Zoll bis zu einem Gewicht von 152 kg tragen. Die Display-Höhe ist über die gesamte Länge der Säulen einstellbar, und die Kamerabildhöhe kann auch bei größeren Displays flexibel eingestellt werden. Die vertikale Mikroeinstellung ermöglicht eine genaue Nivellierung und Ausrichtung.

Die Basisplatten des VCM580 werden entweder auf einer Erhöhung oder am Boden angebracht, und die Rückenplatten sorgen für eine stabile, UL-sicherheitskonforme Installation an der Wand. Hinter jedem Display befinden sich zwei 2 HE große Fächer im Rack-Format für Hardware und Mediaplayer, die sich bequem für den schnellen Servicezugang herausziehen lassen.

Tiefenverstellbare Wandhalterungen sorgen für einen zusätzlichen Abstand hinter den Regaleinheiten, beispielsweise für Wartungsarbeiten. Die Kabelinstallation erfolgt für ein dezentes Erscheinungsbild und einen störungsfreien Betrieb in speziellen Kanälen in den Säulen.

„Unternehmen verhalten sich heute bei der Kommunikation mit ihren Mitarbeitern und Kunden in entfernten Regionen kostenbewusst und dies ist eine große Chance für den Videokonferenzmarkt. Mit unserem VCM580 bieten wir eine hochwertige und durchdacht konstruierte Support-Lösung in modernem Design, die dazu beiträgt, Produktivität und schnellere Entscheidungsfindung zu steigern“, sagt Stefan Krüger, Sales Director von Peerless-AV DACH und Eastern Europe.

Die Videokonferenzlösung VCM580 ist ab sofort bei den Vertriebspartnern und Händlern von Peerless-AV in EMEA verfügbar.

Weitere Informationen: https://www.peerless-av.com/de-de/ded_professional/produkte/VCM580

Peerless-AV, ein Unternehmen von Peerless Industries, Inc., ist ein Entwickler, Hersteller und Händler für in den USA gefertigte Halterungen, Zubehörteile und Lösungen zur Wiedergabe digitaler Inhalte über audiovisuelle (AV) Systeme sowie für die branchenweit ersten voll versiegelten Außendisplays für gewerbliche Anwendungen. Die innovativen AV-Produkte des Unternehmens reichen von kommerziellen Halterungen für Flachbildschirme, Videowände, Projektoren und Tablets über Kabel, AV-Trolleys und -Ständer bis zu AV-Gestellen und einer breiten Auswahl anderer Zubehörteile. → www.peerless-av.com