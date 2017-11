Das Nürnberger Fintech-Unternehmen Billomat macht das Leben von Online-Händlern leichter: Seit dem 12. Oktober brauchen E-Commerce-Betreiber mithilfe des Billomat-WooCommerce-Plugins keine einzige Rechnung mehr selbst zu schreiben.

Buchhaltungsprozesse: Parallel, automatisiert und in Echtzeit erledigt

Der Service ist komplett kostenlos und ab sofort für alle Nutzer verfügbar. Mit dieser Erweiterung sparen Kunden Zeit, minimieren ihre Fehlerquote und kommen der komplett automatisierten Buchhaltung einen Schritt näher.

Neben der automatischen Rechnungserzeugung bei eingehenden Bestellungen legt das Plugin in Echtzeit neue Kunden in die eigene Datenbank und erstellt einen Lieferschein, den der Shop-Betreiber nur noch ausdrucken und dem Paket beilegen muss. Das spart E-Commerce-Händlern einiges an Zeit und senkt ihre Fehlerquote. Bereits 2016 hat Billomat die beliebte Shopify-App mit seinem webbasierten Rechnungsprogramm angebunden.

Ein kleiner Schritt für den E-Commerce, ein großer für die vollautomatisierte Buchhaltung

Billomats Ziel war es, das WooCommerce-Plugin genau auf die Funktionalität ihrer Buchhaltungssoftware abzustimmen, damit beide Systeme perfekt miteinander verzahnt sind.

„Auf diese Weise können wir unseren Kunden einen perfekten Support anbieten und die Einbindung stetig weiterentwickeln“,

fasst Thies die Entwicklungsintention im Vergleich zu anderen Anbietern zusammen. Mit der neuen technologischen Erweiterung konnte das Fintech-Unternehmen einen weiteren großen Schritt in Richtung einer vollautomatisierten Buchhaltung machen. Doch damit nicht genug:

„Wir werden den Funktionsumfang Schritt für Schritt erweitern und warten dieses Jahr noch mit weiteren spannenden Neurungen auf“, verrät Billomat Gründer Paul-Alexander Thies.

Weitere Informationen: https://www.billomat.com/add-ons/billomat-woocommerce/

Billomat ist ein webbasiertes Rechnungsprogramm, mit dem Kunden ihre Buchhaltung von überall schnell, sicher und effektiv erledigen können. Mithilfe der mobilen App und der SSL-verschlüsselten Cloud-Technologie können Rechnungen und Mahnungen bequem von unterwegs verwaltet werden. Das Ziel von Billomat ist es, Buchhaltung für Start-ups, Unternehmen und Selbständige so einfach wie möglich zu gestalten, damit die Nutzer mehr Raum für die wichtigeren Dinge ihres Geschäfts haben. → https://www.billomat.com/