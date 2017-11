Der schwedische Hersteller Clavister stellt seine aktuelle Next Generation Firewall E10 NGFW vor. Damit hat der IT-Sicherheitsspezialist auf die Nachfrage seiner Partner und Kunden reagiert: Die Firewall adressiert den wachsenden Service-Provider-Markt und eignet sich besonders gut für den Einsatz in Unternehmen mit mehreren Niederlassungen.

Die Clavister E10 ist eine Next Generation Firewall, die die High-Performance-Ansprüche der Partner und Kunden erfüllt. Die funktionsreiche und leistungsstarke Lösung ist in der Lage, geografisch verteilte Netzwerke an verschiedenen Standorten zu schützen.

Clavister E10 garantiert IT-Sicherheit

Die vier RJ45-Gigabit-Ethernet-Verbindungen der Clavister E10 ermöglichen eine flexible Bereitstellung. Mit einem Datendurchsatz von 1 GBit/s sowie 100 MBit/s VPN in Verbindung mit erweiterten Sicherheitsfunktionen der NGFW wie IP Reputation, Anwendungssteuerung und Web Content Filtering ist die Firewall enorm leistungsstark mit extrem niedrigen Latenzzeiten.

Die Clavister E10 kann entweder als Main Hub zusammen mit einem größeren Gerät oder aber als eigenständige Firewall eingesetzt werden. Das lüfterlose Desktop-Modell eignet sich sowohl zum Einsatz als CPE (Customer Premise Equipment) vor Ort im Unternehmen als auch für MSSP (Managed Security Service Provider), die ihren Kunden professionelle IT-Sicherheitsservices anbieten.

„Die skalierbare Clavister E10 ist mit einem wettbewerbsfähigen Preis unter den Next Generation Firewalls die ideale Lösung für den Mittelstand“, erklärt Thomas Gross, Channel Account Manager bei Clavister. „Durch das zentrale Management und Reporting sorgt sie auch in großen Netzwerken mit vielen Geräten für eine effiziente Administration.“

Weitere Informationen: https://www.clavister.com/pl/products/ngfw/#free-trial

Clavister ist ein Security Provider für Festnetze, mobile Netze und virtuelle Netzwerkumgebungen. Die extern zertifizierten Lösungen versorgen Unternehmen, Kommunal- und Landesregierungen, Cloud Service Provider und Telekommunikationsanbieter mit dem höchstmöglichen Sicherheitslevel gegenüber bestehenden und neuen IT-Bedrohungen, bei unerreichter Zuverlässigkeit. → www.clavister.de