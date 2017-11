Die lunaHD GmbH ist auf den Essener Sicherheitstagen am 7. und 8. November 2017 (Congress Centrum West – Messe Essen) vertreten. Dort präsentiert der Bielefelder Hersteller professioneller Videoüberwachungssysteme Lösungen für die HD-Videoüberwachung via Koaxialkabel.

Alle zwei Jahre bringt der BHE-Fachkongress mit seiner Plattform Experten der Sicherheitsbranche zusammen, um sich über innovative Lösungen austauschen zu können. Dazu gibt es eine Fachausstellung sowie hochkarätige Fachvorträge.

Mit seiner HD-CVI-Technologie ermöglicht lunaHD die Übertragung hochauflösender Videos über Koaxialkabel – und verbindet so alte und neue Technik.

„Durch diese Technologie ist es möglich, Bestandsanlagen unkompliziert von analog auf HD umzurüsten, ohne unnötige Kosten für eine Neuverkabelung zu verursachen“, erklärt Ingo Take, Business Development Manager von lunaHD GmbH. „Bei Neuinstallationen wird jedoch mehr auf Netzwerklösungen gesetzt. Bei der Frage nach dem Warum werden häufig Argumente wie zukunftssichere Technik oder PoE (Power over Ethernet) angeführt. Doch auch da kann die analoge Koaxialtechnik mithalten. Der nächste Entwicklungsschritt kommt: PoC – Power over Coaxial.“