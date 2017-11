Raikosoft, Entwickler der webbasierten Software RS TaskGroup für Aufgabenverwaltung, Projektmanagement und Protokollierung von Besprechungen, veröffentlicht die Version 4.6 seiner Lösung. Die neu hinzugekommene Projektübersicht ermöglicht eine ganzheitliche Sichtweise auf alle Projektordner im System.

Reporting per E-Mail

Neben der gesamten Übersicht steht die Ansicht auch auf einzelnen Projektordnern zur Verfügung. Neben dem kumulierten Fortschritt aller Aufgaben erfährt der Anwender auch, wie viele Aufgaben innerhalb des Projektes überfällig oder mit Verspätung erledigt worden sind. Mithilfe des Projektfilters lassen sich Anwender unkompliziert nur die für sie relevanten Projekte anzeigen.

RS TaskGroup 4.6 bietet für alle Benutzer einen individuellen Report per E-Mail, der in fest einstellbaren Intervallen vom RS TaskGroup-Server versendet wird. So bekommt jeder Mitarbeiter eine Aufstellung seiner noch zu erledigenden Aufgaben und wahlweise auch eine Liste mit den erledigten Aufgaben der vergangenen Tage. Auf diese Weise stellt er für alle Projektbeteiligten sicher, dass keiner seine Aufgaben vergisst und diese fristgerecht erledigt werden können. Projektleiter können zudem einen eigenen erweiterten Report erhalten, in dem die anfallenden Aufgaben projekt- und zeitbezogen ausgegeben werden.

Meeting- und Besprechungsprotokollierung

Der Funktionsumfang für die Protokollierung von Meetings und anderen Besprechungen ist in Version 4.6 deutlich erweitert worden. So lassen sich nun ganze Topics und auch nur einzelne Einträge unterhalb eines Topics ausblenden. Die Informationen bleiben im Protokoll erhalten, werden aber nur auf Zuruf eingeblendet. Diese Ausblendfunktion korrespondiert mit dem neuen Design von erstellten Folgemeetings. Hier werden die aus dem Vorgängerprotokoll übernommenen Inhalte in einer anderen Farbe dargestellt. Eine schnelle Zuordnung nach Neu undAlt ist so für die Leser des Protokolls sehr einfach möglich.

Teambesprechungen, die immer einem festen Schema folgen, profitieren ab der Version 4.6 von den neu integrierten Meeting-Vorlagen. Ein einmal definiertes Grundgerüst für die Besprechungen lässt sich so immer wieder für jedes neue Meeting verwenden.

„Das Kundenfeedback, gerade im Bereich Meeting-Protokollierung, war außergewöhnlich hilfreich für den Entscheidungsprozess der neu zu implementierenden Features. Das Kopieren von Einträgen und Topics aus anderen Protokollen via Zwischenablage ist so eine Funktion, die es Dank Nutzerfeedback in die neue Version geschafft hat. Wir sind unseren Kunden für die sehr, sehr guten Anregungen immens dankbar“, so Kai Gaupels, Geschäftsführer der Raikosoft GmbH.

„Der Anspruch auf personenbezogene Aufgaben mitsamt Rückmeldung wird in Unternehmen für das Erreichen der Projektziele immer größer“, so Joachim Klümper, Geschäftsführer der Raikosoft GmbH. „Dem tragen wir Rechnung durch neue und klarere E-Mail-Benachrichtigungen auf Seiten aller Projektbeteiligten. Ob ein Mitarbeiter mit einer neuen zugewiesenen Aufgabe beginnen kann, wird direkt kommuniziert. Oftmals sind Aufgaben von vorhergehenden Aufgaben abhängig und können nicht sofort am Start-Datum begonnen werden. Die Benachrichtigungen per E-Mail liefern jetzt die entsprechende Information!“

Weitere Verbesserungen

Serienaufgaben können nun von Benachrichtigungen an den Benutzer absehen. Auch die zukünftige Vorab-Erstellung der Serien wurde auf rund zwei Jahre erweitert. Eine neue Export-Funktion ermöglicht die Übernahme der Daten aus der sog. Baumansicht in die Zwischenablage. So ist der Datentransfer in eine Tabellenkalkulation ohne Datei-Ex- und Import bequem möglich und sehr schnell für die weitere Verarbeitung zu lösen.

Weitere Informationen:

Die Raikosoft GmbH entwickelt im westfälischen Ochtrup Unternehmenssoftware für Unternehmen aller Größen. Schwerpunkt ist dabei die zukunftsweisende und plattformunabhängige Ausrichtung auf Webapplikationen in einer eigenentwickelten Client-/Server-Umgebung. → https://www.raikosoft.de/