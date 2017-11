Der Neckarsulmer Hersteller KACO new energy liefert ab sofort den neuen Blueplanet 50.0 TL3 RPonly. Das Gerät kann zu jeder Zeit Blindleistung einspeisen, um die Netzspannung im vorgegebenen Toleranzbereich zu halten – ein wichtiger Beitrag zum Netzmanagement. Dieser bisher einzigartige Ansatz eines eigenständigen Blindleistungswechselrichters entlastet die Solarwechselrichter und verhindert Ertragseinbußen der Solaranlage.

Bei hoher Sonneneinstrahlung speisen Solarparks große Mengen Energie ins Netz, bei niedriger naturgemäß deutlich weniger. Eine wertvolle Maßnahme, die resultierenden Schwankungen im Netz auszugleichen, ist die Bereitstellung von sogenannter Blindleistung (Reactive Power). Hier setzt gezielt der neue Blueplanet 50.0 TL3 RPonly an: dieser AC-gekoppelte Wechselrichter von KACO new energy erlaubt es den Betreibern von Solarkraftwerken oder auch Transportnetzen, Tag und Nacht die benötigte Menge an Blindleistung bereitzustellen.

Ausschlaggebend ist dabei der Wert, der am Netzverknüpfungspunkt anliegt. Hier liest die Parkregelung die gemessene Blindleistung aus. Weicht der gemessene Wert vom – beliebig vorgegebenen – Soll ab, wird beim blueplanet 50.0 TL3 RPonly so viel Blindleistung angefordert, wie nötig, um auf den Zielwert zu regeln. Da Netzschwankungen unterschiedliche Ursachen haben können, geht der Anwendungsfall über Solarparks hinaus: Der Blueplanet 50.0 TL3 RPonly bietet sich somit auch zur Blindleistungskompensation in der Industrie an.

Blindleistung ist über die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung definiert und wird über den Kosinus der Winkeldifferenz angegeben: Sind Strom und Spannung vollständig in Phase (Phasenwinkel phi = 0 Grad), beträgt der cos phi 1, es werden also 100 % Wirkleistung und 0 % Blindleistung abgegeben. Umgekehrt nimmt der cos phi bei vollständig gegeneinander verschobenen Strom- und Spannungskurven (Phasenwinkel phi = 90 Grad) den Wert 0 an, es werden 100 % Blindleistung ins Netz geliefert.

Als Phasenschieber ist der Blueplanet 50.0 TL3 RPonly in der Lage, sämtliche Blindleistungswerte zwischen 0 und 100 % zu liefern, sowohl mit positivem wie negativem Vorzeichen, also mit vorauseilendem Strom oder vorauseilender Spannung. Seine Leistung wird entsprechend auch nicht in Watt (W) oder Voltampere (VA) angegeben, sondern in Var (var). Der Wechselrichter kann demnach – gemäß seiner Benennung nach der Leistung – maximal 50 kvar liefern.

Durch den Einsatz des reinen Blindleistungswechselrichters RPonly müssen die Solarwechselrichter die Wirkleistung nicht reduzieren, um gleichzeitig Blindleistung zu liefern. Sie speisen stattdessen weiter mit voller Wirkleistung ein und bewahren den Parkbetreiber vor Ertragsverlusten.

Weitere Informationen:

KACO new energy ist weltweit einer der größten Hersteller von Wechselrichtern zur Netzeinspeisung von Solarstrom. Die Produktpalette umfasst ein lückenloses Leistungsspektrum für Anlagen vom Einfamilienhaus bis hin zu Megawatt-Solarparks. Seit 1999 hat das Neckarsulmer Unternehmen Wechselrichter mit einer kumulierten Leistung von 10 GW ausgeliefert. KACO new energy hat als erstes Unternehmen der Photovoltaikbranche seine Wechselrichter CO₂-neutral produziert.→ www.kaco-newenergy.com