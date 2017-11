Laut einer aktuellen Studie von Sage, einem Anbieter für Cloud-basierte Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs- und Bezahlsysteme, wenden kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den elf untersuchten Ländern im Durchschnitt 120 Werktage im Jahr dafür auf, administrative Aufgaben zu erfüllen. Rund 5 % aller Arbeitstage eines Betriebs fließen dabei in die Buchhaltung.

Ergebnisse aus Deutschland

Plum Consulting hat die Marktuntersuchung in weltweit elf Ländern vorgenommen: in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Spanien, Südafrika, den USA, Kanada, Brasilien, Australien und Singapur. Mehr als 3000 Unternehmen wurden befragt.

Die Studie mit dem Titel „Sweating the Small Stuff: the impact of the bureaucracy burden“ hat herausgefunden, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland 3,7 % ihrer Arbeitszeit mit administrativen Aufgaben verbringen, was einem Produktivitätsverlust von ca. 28,2 Milliarden Euro pro Jahr entspricht. Mittelständische Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern (mittlere Unternehmen*) in Deutschland widmen durchschnittlich 81 Arbeitstage der Bürokratie.

Das ist im Vergleich mit den anderen untersuchten Ländern die niedrigste Zahl an Arbeitstagen für die Administration. Spanische KMU beispielsweise benötigen dafür 190 Tage, in Frankreich sind es 235 Tage und in Großbritannien sogar 292 Tage.

Dabei fällt auf, dass Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern* in Deutschland mit 9 % am meisten Zeit für die Administration aufwenden. Der Bürokratieanteil bei kleinen Unternehmen* liegt dagegen nur bei knapp 1 % und bei mittleren Unternehmen* bei 0,18 %.

„Kleine und mittlere Unternehmen tragen den größten Anteil des Bruttoinlandsprodukts und der Beschäftigten in Deutschland und spielen daher für die Wirtschaft eine zentrale Rolle“, so Rainer Downar, Executive Vice President bei Sage. „Die Studie zeigt, dass insbesondere Kleinstunternehmen sehr viel wertvolle Arbeitszeit damit verbringen, administrative Aufgaben zu erfüllen. Sage unterstützt Kunden dabei, Verwaltungsaufgaben zu automatisieren und zu digitalisieren. Dadurch können sie profitabler wirtschaften und sich verstärkt auf Innovationen und Wachstum konzentrieren.“

Wie verteilen sich die Verwaltungsaufgaben in Deutschland?

Der Löwenanteil aller administrativen Aufgaben entfällt in Deutschland mit 23 % auf die Buchhaltung. Zu den vier weiteren großen Verwaltungsposten zählen die Rechnungserstellung (18 %), das Personalmanagement (13 %), die Steuerbuchhaltung (13 %) sowie der Rechnungseingang (11 %).

Die Studie zeigt auch, dass der Grad der Digitalisierung in deutschen KMU in vielen Fällen noch nicht sehr hoch ist. Die Ursache dafür liegt laut Plum Consulting darin, dass viele Unternehmen nicht in Softwarelösungen für die Administration investieren, weil ihnen die Implementierungskosten zu hoch sind. Letzteres sagen 28 % der Teilnehmer in Deutschland; gefolgt von 22 %, die meinen, digitale Plattformen seien zu zeitaufwendig.

Rainer Downar erläutert: „Unser Ziel ist es, Firmengründern zu ermöglichen, ihr gesamtes Unternehmen – vom Finanz- bis zum Personalwesen – digital, Cloud-basiert und in Echtzeit zu steuern.“

* KMU-Definition in Deutschland nach Plum Consulting: Kleinstunternehmen: weniger als 10 Mitarbeiter; klein: 10–49 Mitarbeiter; mittel: 50–249 Mitarbeiter; mittelgroß: mehr als 250 Mitarbeiter.

Weitere Informationen: Sage Studie: Sweating the Small Stuff: the impact of the bureaucracy burden

Sage ist ein Anbierter für integrierte Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs- und Bezahlsysteme und unterstützt die Ambitionen von Unternehmerinnen und Unternehmern weltweit. → www.sage.de