Netgear, ein Anbieter von Netzwerklösungen für das Smart Home, präsentiert den Nighthawk X4S Wall-Plug AC2200 Tri-Band WLAN Range Extender mit FastLane3 und Smart Roaming (EX7500) und erweitert damit die neue Produktkategorie der Mesh-WLAN-Repeater um ein weiteres Produkt.

Anwender erreichen mit dem EX7500 eine bessere WLAN-Abdeckung und höhere Geschwindigkeit bei verbundenen Endgeräten selbst in den hintersten Ecken des Büros, ohne dass der vorhandene WLAN-Router oder der Modem-Router des Internet Service Providers ersetzt werden müsste.

Die patentierte Netgear FastLane3-Technologie bietet Mesh-Fähigkeiten wie einheitliche SSID (ein Netzwerkname im ganzen Gebäude) und schnelles WLAN ohne verringerte Geschwindigkeit, wie sie bei herkömmlichen Repeatern auftritt.

Der Nighthawk X4S WLAN-Repeater nutzt wie der Nighthawk X6S AC3000 Tri-Band WLAN Range Extender (EX8000) FastLane3-Technologie. Diese innovative Technologie hat Netgear mit dem mehrfach preisgekrönten Orbi-Triband-WLAN-System eingeführt.

Dank FastLane3-Technologie wird bei Triband-WLAN ein dedizierter, kabelloser Kanal zwischen dem Extender und dem Router aufgebaut, der den Flaschenhals im Netzwerk behebt. Smartphones, Tablets und Computer profitieren davon bei Streaming, Gaming und Internet-Surfen. Das WLAN ist dabei bis zu 100 % schneller als bei herkömmlichen WLAN-Repeatern.

Der Nighthawk X4S Range Extender ist mit jedem WLAN-Router oder Modemrouter kompatibel, erweitert die WLAN-Abdeckung um bis zu 100 m² und ist mit einem Knopfdruck eingerichtet.

Das optimierte Design der innenliegenden Antennen der FastLane3-Technologie beseitigt instabile, langsame oder schwache Signale – und das trotz großer Entfernung zum Router oder mit physikalischen Hindernissen dazwischen. Mit dem Nighthawk-X4S-WLAN-Repeater können Anwender ihr WLAN enorm vergrößern, da mehrere Repeater in Reihe geschaltet werden können.

Dank Smart Roaming müssen Anwender jetzt nicht mehr manuell zwischen dem WLAN des Routers und des Extenders wechseln, wenn sie sich in ihrem Zuhause mit einem Endgerät bewegen. Auch der Geschwindigkeitseinbruch um die Hälfte wie bei einem herkömmlichen Repeater ist passé. Zudem ist jedes Gerät dank MU-MIMO und Smart-Connect-Funktionalität stets der besten verfügbaren WLAN-Verbindung zugeordnet.

Der Nighthawk X4S Range Extender kommt in einem eleganten, kompakten Wall-Plug-Design. Damit ist er schnell eingesteckt und fügt sich in jeden Raum ein. Smarte LED-Anzeigen auf der Vorderseite helfen dem Anwender, den Extender an der optimalen Stelle zu platzieren. Die Nighthawk-Mesh-Technologie des X4S Range Extenders verbessert das WLAN mit einem Knopfdruck, denn vorhandene Router oder Modems müssen nicht ausgetauscht werden.

Weitere Informationen: http://netgear.de/home/products/networking/wifi-range-extenders/

Netgear ist ein internationaler Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene, als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. → www.netgear.de