Panasonic präsentiert eine neue Serie kompakter Scanner (KV-S1037), die durch ihre Vielseitigkeit für jede Unternehmensanwendung geeignet sind. Die Scanner zielen auf eine Nutzung in Büros, Banken, medizinischen Einrichtungen und im Gastgewerbe ab. Sie geben den Unternehmen die Möglichkeit, einen komplett digitalen Scan-Workflow zu betreiben.

Beide Modelle der Serie (KV-S1037 und KV-S1037X) bieten Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 30 Seiten (ppm) und 60 Bildern pro Minute (ipm) bei 300 dpi in Farbe. Zudem bietet die KV-S1037-Serie die Möglichkeit, Pässe zu scannen und Dokumente mit einer Grammatur zwischen 20 und 413 g/m² zu verarbeiten.

Ihr kompaktes Design ermöglicht es für die Scanner ausreichend Platz in den kleinsten Räumen einer Rezeption, in Büroschreibtischen sowie in Kundenservicebereichen zu finden. So sparen sie Platz, ohne dass bei der Leistung Kompromisse gemacht werden müssen.

Die KV-S1037-Serie bietet zudem eine in ihrer Klasse einzigartige Performance dank schneller Ausgabe und einem automatischen Dokumenteneinzug (Automatic Document Feeder, ADF) mit einer Kapazität von bis zu 50 Blättern.

Beide Modelle der Serie verfügen über einen USB-3.0-Anschluss. Zusätzlich bietet der KV-S1037X eingebautes Gigabit Ethernet und WLAN. Dies ermöglicht eine direkte Verbindung zu anderen Geräten, auch ohne Kabel.

„Die einfache Bedienung der Scanner wurde noch mit Single-Touch Scanning erweitert“, sagt Shinta Muya, European Marketing Manager Communication Solutions bei Panasonic. „Durch simples Drücken einer der drei voreingestellten Tasten, können Nutzer ihre Dokumente scannen und gleich an eine definierte Stelle senden. Für das bequeme und händische Scannen legt der Anwender seine Dokumente einfach in den ADF. Der Scan startet daraufhin automatisch, ohne dass noch einmal etwas auf dem Gerät eingegeben werden muss.“

Weitere Informationen: http://business.panasonic.de/kommunikations-losungen

