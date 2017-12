Quanta Cloud Technology (QCT), ein Anbieter von Datencenter-Lösungen, hat sein Rackgo R-Portfolio angekündigt. Rackgo R bündelt Ressourcen in Datencentern, einschließlich Computing, Storage und Networking. Die intelligente Lösung basiert auf dem neuesten RSD-Software-Framework (Rack Scale Design) von Intel und eignet sich ideal für Multitenant-Workloads von Cloud-Service-Providern (CSPs) und Telekommunikationsanbietern.

Anzeige

Rackgo R ist eine Komplettlösung mit einem eigenen optimierten Rack Level Management, dem QCT System Manager (QSM) Premium. Dank Rackgo R können Benutzer Ressourcen nahtlos disaggregieren, bündeln, zusammenstellen und auflösen, um der Vielzahl von Nutzungsanforderungen gerecht zu werden, die in einem Datencenter auftreten, wenn sich die Arbeitsanforderungen ändern.

So können während des laufenden Betriebs Network Mappings erstellt werden, die IT-Teams visuell bei der Entscheidung unterstützen, ob sie Änderungen in der ein oder anderen Infrastruktur benötigen. Darüber hinaus unterstützt das Netzwerkschema IT-Teams dabei, Geräte zu identifizieren, die aktualisiert oder ausgetauscht werden müssen — und dies alles in Echtzeit.

Die Rackgo R-Lösung ist branchenweit die erste Anwendung, die Switch-Einstellungen in Netzwerken sowie die Konfiguration von Compute- und Storage-Ressourcen über eine einzige Managementkonsole (Single Pane of Glass) verwaltet und so die Administration vereinfacht. Zudem werden virtuelle Umgebungen generell vielfältiger und komplexer. Dank seiner selbstständig durchgeführten umfassenden Ressourcenauswahl sowie seiner Steuerungslösung, bietet Rackgo R eine Anwendung zur Verwaltung heterogener virtueller Umgebungen.

„Basierend auf QCTs Erfahrung als einer der ersten Anwender von Intel Rack Scale Design und mehr als einem Jahrzehnt Forschung und Zusammenarbeit mit Hyperscale-Service-Providern, haben wir unsere eigenen RSD-basierten Lösungen entwickelt, um den hohen Anforderungen von CSPs und Telcos gerecht zu werden“, erklärt Mike Yang, Präsident von QCT. „Wir freuen uns sehr, die Rackgo-R-Lösung auf den Markt zu bringen, um den schnell wachsenden und sich ständig weiterentwickelnden Workloads unserer Kunden in den Bereichen Cloud und Datencenter gerecht werden zu können.“

Die Rackgo-R-konforme Hardware von QCT umfasst eine Vielzahl von Server-, Storage- und Networking-Produkten, basierend auf den QCT-Next-Generation-Server-Plattformen.

Die völlig neue QCT Rackgo R-Lösung ermöglicht

das Zusammenstellen von Datencenter-Partitionen: das Zusammenstellen von logischen Nodes von Ressourcen, je nach Auslastungs- und Leistungsanforderungen. Basierend auf der jeweiligen Benutzerumgebung kann Rackgo R eine unendliche Vielfalt maßgeschneiderter Konfigurationen bereitstellen, um eine beliebige Anzahl von Anwendungen und Workloads zu bewältigen;

die Zuordnung der Network Topologie: Dank seiner automatischen Funktion zur Erkennung und Lokalisierung neuer Lösungen aktualisiert Rackgo R jedes Mal den Schaltplan, wenn neue Geräte hinzugefügt oder aus dem Datencenter entfernt werden, sodass Unternehmen einen aktuellen, genauen Überblick über die Network Topologie behalten können. Dabei werden Änderungen an der Infrastruktur in Echtzeit vorgenommen;

eine einfache Bereitstellung: Mithilfe ihrer singulären anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche ermöglicht es die Lösung, IT-Teams, für jedes virtuelle Datencenter (vDC) schnell und effizient Betriebssystemdienste bereitzustellen. Dadurch wird die Zeit für die Bereitstellung gleich mehrerer Racks von wenigen Wochen auf wenige Stunden verkürzt.

Weitere Informationen: http://go.qct.io/qct-rackgo-r-solution/

Quanta Cloud Technology (QCT) ist ein globaler Hardware Anbieter für Datencenter. Das Unternehmen hat von Beginn an maßgeblich mit zur Verbreitung und Standardisierung der Hyperscale Datencenter Technology beigetragen. Die Produktpalette besteht aus Computing Servern, Storage Servern, Network Switches, Rack-Systemen und kompletten Cloud Lösungen, die allesamt Skalierbarkeit, Effizienz, Zuverlässigkeit und einfache Bedienbarkeit im Design beinhalten. Sämtliche Produkte sind auf flexible Auslastungen hin konzeptioniert. → http://www.qct.io/