Die Werte von Temperatur und Feuchte in einem Raum oder einer Produktionshalle aufzeichnen, auch ohne Ethernetkabel? Wenn WLAN zur Verfügung steht, dann ist das WISE-4220-S231A genau richtig. Es besitzt bereits einen eingebauten Sensor für die Temperatur- und Feuchtemessung.

Das Modul verfügt über eine WLAN-Schnittstelle (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) und lässt sich problemlos in verkabelte oder drahtlose Ethernet-Geräte integrieren. Man muss lediglich einen WLAN-Router oder Access Point hinzufügen, um das vorhandene Ethernet-Netzwerk auf Wireless zu erweitern. Der AP-Modus ermöglicht den Zugriff auf das WISE-4220 über andere WLAN-Geräte direkt als Access Point.

Die Temperaturmessung erfolgt von − 25 °C bis 70 °C bei einer Auflösung von 0,1 °C, die Feuchtigkeitsmessung von 10 bis 90 % RH (relativer Luftfeuchtigkeit) bei einer Auflösung von 0,1 % RH.

Funktion als Datenlogger

Das WISE-4220 kann bis zu 10.000 Werte mit einem Zeitstempel protokollieren. Die I/O-Daten können in regelmäßigen Abständen protokolliert werden, auch wenn sich der I/O-Status ändert. Ist der Speicher voll, so kann ausgewählt werden, dass die Daten überschrieben werden oder dass das Logging gestoppt wird.

Eine weitere Funktion ist die Speicherung der Daten in der Cloud. Dabei besteht die Möglichkeit: via WLAN auf einer internen Cloud auf Server oder in einer öffentlichen Cloud wie z.B. Dropbox. Die Daten werden dabei im CSV Format für Excel gespeichert. Sollen nur Werte gespeichert werden, sobald sich der I/O Status ändert, so ist dies auch möglich.

Konfiguration

Die Konfiguration erfolgt über eine kostenfreie Utility oder über einen beliebigen Webbrowser auf Basis von HTML5. Somit ist es auch möglich, das Modul neben dem PC auch über ein Smartphone einzustellen und auszulesen.

Weitere Informationen: https://www.amc-systeme.de/2018/wise-4220-s231a-wlan-temperatur-feuchte-kw03.html

