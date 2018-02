Faro, ein Anbieter von 3D-Messtechnik und Bildgebungslösungen für Fertigungsmetrologie, Produktdesign, BIM/CIM im Bausektor, öffentliche Sicherheit/Forensik sowie von 3D-Machine-Vision-Anwendungen, stellt den Faro Design ScanArm 2.0 der nächsten Generation vor.

Anzeige

Dieser ScanArm 2.0 wurde speziell entwickelt, um die anspruchsvollsten Herausforderungen und Anforderungen zu bewältigen, mit denen Experten aus den Bereichen Produktdesign und Produktentwicklung konfrontiert werden. Dank hoher Genauigkeit, Auflösung und Ergonomie bietet er eine überzeugende Kombination aus Flexibilität, Zuverlässigkeit, Wertigkeit und Leistung.

Leistung

Der neue Design ScanArm 2.0 bietet im Vergleich zur vorherigen Generation eine um bis zu 25 % bessere Systemgenauigkeit. Experten aus den Bereichen Design und Produktentwicklung können sich darauf verlassen, dass das reale Designergebnis der Optik, Haptik und komplexen Geometrie des Quellobjektes jetzt noch präziser entspricht. Durch die Integration der FAROBlu Laser Line Probe HD mit fortschrittlicher Blaulasertechnologie wird auch die Produktivität erhöht. Damit sind Scans, bei denen bis zu 600.000 Punkte pro Sekunde erfasst werden, schneller machbar.

Flexibilität und Tragbarkeit

Der ScanArm 2.0 ist jetzt in drei sehr beweglichen Armlängen verfügbar: 2,5, 3,5 und 4 m. So wird sichergestellt, dass die Endanwender genau die Option auswählen können, die am besten für die spezifischen Designziele der jeweiligen Projekte geeignet ist. Darüber hinaus ist mit zwei optionalen, schnell austauschbaren Batterien ein kontinuierlicher Betrieb überall und jederzeit möglich, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich wäre. Die Anwender können die Scans optimal an das jeweilige Projekt anpassen, anstatt das Projekt auf den Scan abstimmen zu müssen.

Benutzerfreundlichkeit

Die verbesserte Ergonomie und eine Gewichtsreduzierung von insgesamt 25 % sorgen beim Bediener für weniger Ermüdung. Dieser klare Fortschritt im Hinblick auf den Komfort und die verbesserte Mobilität helfen die Produktivität zu steigern, denn der ScanArm 2.0 kann während des Arbeitstages problemlos über längere Zeiträume verwendet werden.

Bei Projekten, die taktile Messungen erfordern, setzt der ScanArm dank der integrierten intelligenten kinematischen Messtaster völlig neue Maßstäbe in puncto Effizienz. Zu diesem System zählt auch eine Schnellspannvorrichtung, für die keine Werkzeuge benötigt werden. Sie ermöglicht eine schnelle Montage sowie Demontage und ermöglicht Anwendern in kürzester Zeit von taktilen zu berührungsfreien Projekten zu wechseln, ohne dass die Messtaster zuerst aufwändig gewechselt oder neu kalibriert werden müssten.

Weitere Informationen: http://www.faro.com/de-de/about-faro/kontakt/fordern-sie-eine-produktvorfuhrung-an/

Faro ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Messtechnik. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt computergestützte Messgeräte und bildgebende Geräte sowie entsprechende Software. Die Technologie von Faro ermöglicht höchste Präzision bei 3D-Messungen, der Bildgebung und beim Vergleich von Bauteilen und komplexen Strukturen in Produktions- und Qualitätssicherungsprozessen. Die Geräte werden nicht nur zur Inspektion von Bauteilen oder Baugruppen, zur schnellen Prototypenentwicklung, zur Dokumentation von hochvolumigen Räumen oder Strukturen in 3D und zur Vermessung sowie im Bau verwendet, sondern auch für die Untersuchung und Rekonstruktion von Unfallorten oder Tatorten. → http://www.faro.com/