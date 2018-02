Die neuen IntelliPICK3D-Systeme von Isra Vision machen automatisierte Greifaufgaben jetzt noch effizienter und flexibler. Neben dem schnelleren Greifen auch komplexer Teile bieten die Systeme eine schnelle Inbetriebnahme innerhalb weniger Stunden. Dies reduziert Stillstandszeiten und gewährleistet eine kontinuierliche Versorgung der Produktion.

Alle IntelliPICK3D-Sensoren werden vorkalibriert ausgeliefert, eine automatische Kalibrierung von Sensor und Roboter sowie die intuitive Nutzerführung im Einrichtungsprozess reduzieren die Inbetriebnahme auf wenige Stunden. Durch eine Software-Erweiterung toleriert das System verschiedene Behälterpositionen und Typen – zusammen mit kurzen Scan- und Rechenzeiten verschafft dies wichtige Zeitvorteile.

So bleibt die taktgenaue Versorgung der Linie auch beim Einsatz gesichert. Der Fast Collision Check erlaubt es zudem, gleich mehrere Bauteile nacheinander ohne einen weiteren Scan kollisionsfrei zu greifen. Die vielseitigen Eigenschaften ermöglichen einen Return on Investment der Systeme in weniger als einem Jahr, standardisierte Systemkomponenten minimieren den allgemeinen Wartungsaufwand.

Die neuen Funktionen von IntelliPICK3D steigern die Flexibilität automatischer Greifprozesse in der Fertigung. Indem die Systeme Objektformen basierend auf CAD-Daten erlernen, greifen sie zuverlässig auch komplexe Objektgeometrien aus verschiedenen Containertypen. Dies erlaubt eine hohe Prozesssicherheit bei einer nahezu unbegrenzten Bandbreite an detektierbaren Bauteilen. Selbst verschmutzte oder glänzende Objekte werden durch die Multilinien-Laserbeleuchtung sicher erkannt.

So robust und flexibel gewährleistet die IntelliPICK3D-Reihe jetzt einen noch zuverlässigeren und vielseitigeren Griff in die Kiste für eine Vielzahl verschiedener Industrien. Als Teil des Touch-&-Automate-Portfolios werden die Sensoren mit WLAN ausgestattet und sind damit bestens für die Zukunft der industriellen Produktion und Industrie 4.0 gerüstet.

Weitere Informationen: http://www.isravision.com/likecms.php?dir=&site=site.html&siteid=2310&nav=2372

Isra Vision AG ist ein deutscher Anbieter von Automatisierungslösungen aus dem Bereich industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision mit Hauptsitz in Darmstadt. Das Unternehmen gilt als führend in der Oberflächeninspektion von Bahnwaren sowie der 3D-Roboterführung. Die Machine-Vision-Lösungen von ISRA werden zur Qualitätsinspektion und Roboterführung in der automatisierten Produktion eingesetzt und ermöglichen die vollautomatische Ausführung etwa von Produktprüfungen oder Greifprozessen. → http://www.isravision.com/unternehmen/unternehmensprofil