Industrieroboter in großen Produktionsanlagen verfahren linear auf einer siebten Achse in langen Produktionsstraßen. Entlang dieser Strecke gilt es eine sichere Energiezuführung vom Schaltschrank bis hin zum Roboter sicherzustellen.

Daher hat Igus jetzt sein Sortiment an E-Ketten-Leitungen für Roboter um zwei PUR-Hybridleitungen – CFSPECIAL.792.015 und CFSPECIAL.792.016 – weiter ausgebaut. Die neuen Chainflex-Leitungen sind hochflexibel und für den Einsatz an Fanuc-Robotern ausgelegt.

Speziell für anspruchsvolle Roboteranwendungen bietet Igus dem Anwender eine Vielzahl an Motion Plastics, darunter mehrachsige Energieführungssysteme für den Kabelschutz oder auch Leitungen für die siebte Achse an ABB- und KUKA-Robotern. Das Igus-Bündelverseilungskonstruktionsprinzip dieser Leitungen für lange Energiekettenverfahrwege verhindern erfolgreich Korkenzieher und andere Ausfälle in Produktionsstraßen.

Die speziell ausgelegten, neuen PUR-Hybridleitungen für Fanuc-Roboter sind für hochdynamische Anwendungen in Produktionsanlagen mit langen Verfahrwegen entwickelt und getestet. Denn gerade auf langen Strecken entlang der siebten linearen Achse ist es erforderlich, dass Leitungen keine Ausfälle durch Korkenzieher zeigen.

Die PUR-Hybridleitungen CFSPECIAL.792.015 und CFSPECIAL.792.016 entsprechen den elektrisch-technischen Anforderungen der Fanuc-Roboter und erfüllen zusätzlich die hohen mechanischen Anforderungen für hochdynamische Anwendungen in langen, gleitenden Verfahrwegen von Fertigungsanlagen.

Neue Hybridleitungen für Roboter: Getestet und mit Garantie

Die neuen Chainflex-Spezialleitungen für Fanuc-Roboter sind geschirmt und besitzen einen abriebfesten PUR-Außenmantel. Die Leitungen sind besonders kerbzäh, flammwidrig und halogenfrei. Die Spezialleitungen sind zusätzlich beständig gegen Öl und Kühlmittel sowie gegen Hydrolyse und Mikroben.

Wie alle Leitungen von Igus wurden auch diese Chainflex-Leitungen im hauseigenen 2750 m² großem Testlabor unter realen Umgebungsbedingungen getestet. Igus verspricht eine Garantie von 36 Monaten auf seine Leitungen.

