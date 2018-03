Die bekannten blueplanet-Wechselrichter aus Neckarsulm sind seit Kurzem auch mit Ausgangsleistungen schon ab 3 kW im Angebot. Eröffnete bislang der blueplanet 5.0 TL3 den Einstieg in die Welt der dreiphasigen Geräte, stehen nun blueplanet 3.0 TL3 und blueplanet 4.0 TL3 zur Auswahl. Gute Nachrichten für Installateure, die in Märkten operieren, in denen Fotovoltaikanlagen ab dieser Größenordnung auf drei Phasen anzuschließen sind – so zum Beispiel in der Schweiz oder Österreich.

Einphasig oder dreiphasig? Lange Zeit, in der frühen Wachstumsphase der solaren Elektrifizierung, galt die Fotovoltaik in den Augen der Netzbetreiber als irrelevant oder bestenfalls als kleiner Störer. Mit der höheren Durchdringung der Netze seitens dezentralisierter Solarstromanlagen wuchs aber das Einsehen, dass die Energiewende sich nicht wird aufhalten lassen. Damit einhergehend verstärkte sich der Druck, zur zuverlässigen Lastverteilung dreiphasig einzuspeisen. In Deutschland ist dies seit jeher ab 4,6 kVA Pflicht.

Länder wie Österreich oder die Schweiz entschlossen sich später, die Grenze schon ab 3,0 kVA zu ziehen. Zudem hat sich dieser Leistungsbereich inzwischen als typische Gebindegröße für Solarstromanlagen im Kit – mit einem Zehnerpack moderner Hochleistungsmodule – etabliert.

Acht dreiphasige Wechselrichter für kleine Fotovoltaikanlagen

Konsequenterweise hat KACO new energy den Produktbereich der Wechselrichter bis 10 kW AC-Leistung zu niedrigeren Leistungen hin geöffnet. Kunden können jetzt neben den sechs größeren Geräten ab 5 kVA auch mit den Neuen mit 3 und 4 kVA planen: eine stattliche Auswahl an Wechselrichtern für Fotovoltaikanlagen auf Eigenheimen und für kleine Gewerbe.

Anlagenauslegung leicht gemacht

Die neuen Wechselrichter blueplanet 3.0 TL3 und blueplanet 4.0 TL3 kommen mit voller Leistung in Sachen Ausstattung: Beide verfügen über zwei MPP-Tracker, die jeweils die gesamte DC-Leistung annehmen können, starten ab 200 V anliegender Spannung und arbeiten stabil bis 950 V.

Mit diesen Eigenschaften lassen sie sich optimal auslegen und gehören zu den flexibelsten Drehstromwechselrichtern ihrer Leistungsklasse auf dem Markt. Dank schnellster Verkabelung der DC- und AC-Peripherie mittels Steckverbinder und rascher Menüauswahl über das grafische Display ist die Installation ein Leichtes; gerne auch im Freien, denn das kompakte Gehäuse ist in der Schutzart IP65 ausgeführt. Wie stets sind Datenlogger und Webserver bereits integriert.

Weitere Informationen: http://kaco-newenergy.com/de/produkte/pv-wechselrichter/loesungen-fuer-kleine-pv-anlagen/blueplanet-3-5-kva/

KACO new energy ist weltweit einer der größten Hersteller von Wechselrichtern zur Netzeinspeisung von Solarstrom. Die Produktpalette umfasst ein lückenloses Leistungsspektrum für Anlagen vom Einfamilienhaus bis hin zu Megawatt-Solarparks. Seit 1999 hat das Neckarsulmer Unternehmen Wechselrichter mit einer kumulierten Leistung von 10 GW ausgeliefert. KACO new energy hat als erstes Unternehmen der Fotovoltaikbranche seine Wechselrichter CO₂-neutral produziert.→ www.kaco-newenergy.com