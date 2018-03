Das effektive Reinigungssystem JetMaster der Mycon GmbH wird im Bereich Bahntechnik bereits seit einiger Zeit zur Reinigung von Wärmetauschern unter, in und auf Zügen eingesetzt. JetMaster bringt bei der Reinigung von Lamellenwärmetauschern jeder Bauart Vorteile in Qualität, Zeit und Umweltfreundlichkeit und kann so erhebliche Betriebskosten einsparen.

JetMaster arbeitet ohne jeden Zusatz mit Wassermengen von 0,20 – 0,75 l pro Einsatzminute. Mycon bietet ab sofort für diesen Bereich auch automatisierte Lösungen an.

Verfahren zur Reinigung und Entlackung von Achsen und Drehgestellen

Mycon bietet mittlerweile auch andere Verfahren für den Bereich Bahntechnik an, z.B. für die Entlackung von Achsen, Drehgestellen und sonstigen Oberflächen.

Mit einem weiteren speziellen System können Drehgestelle, Motoren, und sonstige Oberflächen gereinigt und entfettet werden. Dieses Verfahren arbeitet komplett wasserlos. Die eingesetzte Reinigungsflüssigkeit ist recycelbar. Alle Verfahren können manuell und automatisiert eingesetzt werden.

Bei Tests zeigte sich ein großes Eisenbahnunternehmen im asiatischen Raum überzeugt von der Neuentwicklungen der Mycon GmbH. Neben den JetMaster-Geräten zur Reinigung von Lamellenwärmetauschern wurden hier auch neue Reinigungsverfahren zur manuellen oder voll automatisierten Entlackung von Achsen und Drehgestellen sowie zur wasserlosen Reinigung von Drehgestellen und sonstigen öligen bzw. mit Fett verschmierten Oberflächen getestet.

Zusätzlich ist eine mittels Roboter automatisierte Unterzugreinigungsstation mit dem neuen Reinigungssystem der Mycon GmbH in Planung. Die bei diesem geplanten System eingesetzte Reinigungsflüssigkeit kann ebenfalls mehrfach eingesetzt und anschließend recycelt werden.

Weitere Informationen: https://www.mycon.info/produkte/jetmaster-reinigung-waermetauscher

