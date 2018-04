Leybold präsentiert auf der Leitmesse Analytica vom 10. bis 13. April in München seine Innovationen: die kompakte Sogevac Neo D, die neue ölfreie Vorvakuumpumpe Scrollvac und den neuen Controller Turbo.Control i. In Halle B1, auf Stand 319, wird das Team des Vakuumspezialisten dem Fachpublikum für alle Fragen rund um den Einsatz von Vakuumtechnik im Labor, in der Analytik und in der Biotechnologie zur Verfügung stehen.

Anzeige

Sogevac Neo D

Wenn Verfahren auf einem Dauervakuum basieren, fällt die Wahl der geeigneten Komponenten umso mehr ins Gewicht. Mit zuverlässiger, hochleistungsfähiger Vakuumtechnologie wird nicht nur die Arbeit erledigt; auch das Arbeitsumfeld profitiert von mehr Ruhe, weniger Ablenkung und einer höheren Luftqualität. Durch diese Faktoren der Ergonomie wird das allgemeine Wohlbefinden signifikant gesteigert. Die Folge: Mitarbeiterproduktivität, die Motivation, aber auch die Präzision bei anspruchsvollen Applikationen verbessern sich deutlich.

Leybold trägt dieser Entwicklung durch die neuen Vakuumpumpen sowohl im industriellen als auch im Hochvakuumbereich Rechnung. Besonders bei diesen allgemeinen Herausforderungen bietet die neue zweistufige Sogevac Neo D-Drehschieberpumpe eine ganze Reihe von Vorteilen und ist daher in drei ganz entscheidenden Bereichen verbessert worden: Sie ist sauberer, leiser und praktisch wartungsfrei.

Die kompakte Sogevac Neo D ist mit einem hochwertigen Auspufffilter im Ölkasten ausgestattet. Dank der integrierten Filtration konnte das Bauvolumen der Pumpe reduziert und der Ölverlust eliminiert werden. So bleibt das Umfeld beim Abpumpen sauber und ölnebelfrei.

Auch die akustischen Eigenschaften setzen neue Maßstäbe: Sie ist 3 dB(A) leiser als marktübliche Modelle. Durch eine hochmoderne Wellendichtungstechnologie und die Nutzung von langlebigen Mineralölen ist die Sogevac Neo D auf eine maximale Betriebszeit ausgelegt. Dadurch beträgt das wartungsfreie Betriebsintervall bis zu drei Jahre.

Scrollvac

Die Scrollvac Baureihe zeichnet sich durch eine geringe Leistungsaufnahme und ein hohes Saugvermögen aus. Hinzu kommt, dass die Scrollvac plus mit ihrer extrem leichten, kompakten Bauweise nur wenig Platz in Anlagen und Apparaturen beansprucht. Dadurch ist die Integration sowohl in neue als auch bestehende Vakuumsysteme einfach möglich. Ihr geringes Maß an Vibrationen und Geräuschen (weniger als 55 dB (A)) vergrößert den Kreis der potenziellen Anwender, zumal gerade diese Faktoren in ergonomisch geprägten Arbeitsumgebungen heute eine zentrale Rolle spielen.

Ihre funktionalen und konstruktiven Merkmale vereinfachen den täglichen Umgang mit der Vorvakuumpumpe. So reduziert etwa die hermetische Abdichtung der rotierenden Teile von der Pumpenkammer die Gefahr von Verunreinigungen. Mit dem Verzicht auf verschleißanfällige Wellendichtungen haben die Entwickler eine höhere Dichtigkeit erreicht. Dies sichert die Wirtschaftlichkeit und prädestiniert die Scrollvac plus für den universellen Einsatz in robusten Prozessen.

Ecodry plus

Die Ecodry plus ist eine saubere, kompakte und wartungsarme Pumpe in der Größenklasse 40 bis 60 m³/h, entwickelt um den Anforderungen in Analysen- oder Forschungslaboren zu entsprechen. Diese Pumpenklasse liegt exakt im Übergangsbereich zwischen kleinen Laborgeräten und großen Maschinen.

Die bedeutendste Innovation liegt jedoch zweifellos in der Reduktion des Geräuschpegels, die den Leybold-Entwicklern gelungen ist:

„Wir haben es geschafft, die Pumpe so kompakt, einfach bedienbar und leise zu bauen, wie man es sonst nur von deutlich kleineren Geräten kennt“, erläutert der verantwortliche Produktmanager, Alexander Kaiser, die Positionierungsmerkmale der Neuheit.

Die Ecodry plus wurde exakt entlang der Anforderungen an Systeme wie Massenspektrometer und Elektronenmikroskope entwickelt. Damit eignet sie sich auch für Großbeschleuniger, weil Verunreinigungen durch Staub oder Öl ausbleiben. Anwendern bietet sie ein hohes Maß an Komfort, Saugvermögensleistung und Flexibilität.

Turbo.Control i

Der zukunftsorientierte Turbo.Control i steuert und überwacht die Turbomolekularpumpen Produktlinie Turbovac i(X) und eignet sich für den Einsatz in Hochvakuumanwendungen sowie die Integration in kompakte Systemlösungen. Die Leybold-Innovation lässt sich intuitiv und präzise über das Display und die Fronttasten oder über die vorinstallierte Webserver-Oberfläche bedienen.

Über den Webserver können sämtliche Pumpenparameter einfach per PC oder Mobilgerät eingesehen und eingestellt werden. Die wichtigsten Parameter werden in die Protokolldatei geschrieben; je nach Anforderung sind ganz unterschiedliche spezielle Datenabfragen möglich.

Das Gerät ist serienmäßig im Rack montierbar, während ein Tischgehäuse separat erhältlich ist. Der Turbo.Control i kann jeweils eine Turbovac i(X) bedienen und kann an alle Turbovac i(X) Modelle zur Steuerung und Datenauslesung vor Ort angeschlossen werden. Für die Pumpensteuerung und den Anschluss von bis zu zwei Vakuummessgeräten sind in dem Controller zwei Kommunikationskanäle (RS 485 und USB) enthalten.

Benutzer können die Log-Datei mit dem Turbo.Control i Data Viewer Software-Tool einfach einsehen, das kostenlos von der Leybold Website heruntergeladen werden kann. Dieses MS-Windows-Software-Tool analysiert das Daten- und Ereignisprotokoll und überwacht den Status und die wichtigsten Parameter. Die Softwaretools Turbo.Control i zeichnen sich durch intuitive Bedienmenüs und einfache Bedienung aus und bieten so ein völlig neues, komfortables Benutzererlebnis.

Weitere Informationen: https://www.leybold.com/de/produkte/

Leybold bietet ein breites Spektrum an hochmodernen Vakuumpumpen, standardisierten und vollständig auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Vakuumlösungen und Dienstleistungen an, komplementiert durch entsprechendes Zubehör sowie Vakuummessgeräte. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in der Entwicklung von anwendungs- und kundenspezifischen Systemen zur Vakuumerzeugung und Prozessgasförderung. → https://www.leybold.com/de/leybold/