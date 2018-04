Die Assmann Electronic GmbH präsentiert Produktneuerungen für die Netzwerkverkabelung. Mit der Neuauflage von Digitus-Professional-Produkten wie dem RJ45-24-Port-Verteilerfeld, der Kategorie-6A-Modular-Kupplung sowie dem geschirmten RJ45-Stecker hat der Anbieter sein Produktportfolio für die strukturierte Netzwerkverkabelung weiter optimiert. Alle Produkte sind ab sofort verfügbar.

Das neue 24-Port STP-Verteilerfeld RJ45 von Digitus Professional punktet mit manuell justierbaren Kabelschellen im neuen Blockdesign. Die Kabelschellen dienen sowohl zur Kabelfixierung als auch zur Zugentlastung und machen Klemmhalterung und Kabelbinder überflüssig. Außerdem lassen sich die Kabel einfach fixieren, was äußerst praktisch und zeitsparend bei der Installation ist.

Einen guten Überblick über die einfache Handhabung des Verteilerfelds gibt dieses Video. Darüber hinaus verfügt das Verteilerfeld über optimierte Schnellverschlüsse, mit denen sich der Gehäusedeckel schnell und einfach sichern lässt. Ein aufwändiges Verschrauben entfällt somit komplett.

Neu im Sortiment: Die geschirmte Modularkupplung für Feldanwendungen von Digitus Professional. Mit ihm lassen sich Twisted-Pair-Verlegekabel ganz einfach verbinden bzw. verlängern. Es ist für alle Kabel mit Aderquerschnitt 22 bis 26 geeignet.

Der Digitus-Professional-RJ45-Stecker zur Feldmontage von Verlegekabeln verfügt über eine vormontierte Schutzkappe und zeichnet sich durch eine besonders einfache Anwendbarkeit aus. Die schnelle Montage in nur 60 Sekunden – ganz ohne Spezialwerkzeug – sowie seine enorme Flexibilität machen ihn zur perfekten Wahl an verschiedenen Einsatzorten. Er eignet sich für diverse Applikationen, z.B. für die direkte Anbindung am Endgerät (PoE-IP-Kamera), die Installation in rauer Umgebung (Fertigung, Lagerhalle usw.) sowie für die Reparatur im Feld (werkzeuglose Montage)

Weitere Informationen: https://www.digitus-professional.com/de

Die Assmann Electronic GmbH wurde 1969 im südwestfälischen Lüdenscheid als Hersteller von Steckverbindungen und Adaptern gegründet. Heute ist das Unternehmen mit seinen hochwertigen Produkten in den Bereichen Netzwerkinfrastruktur und Computerzubehör auf dem Weltmarkt vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften in Europa und Asien. Die Marke Digitus, die 1994 gegründet wurde, steht für eine umfangreiche Produktpalette aus den Bereichen Sicherheit und Überwachung, Video Distribution, Computer Connectivity sowie Kabel und Adapter. → http://www.assmann.com/de/