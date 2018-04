Die Telekom zeigt mit ihrer Großkundentochter T-Systems auf der laufenden Hannover Messe unter dem Motto „Shape The Digital Now“ digitale Lösungsbausteine für die Industrie.

Anzeige

„Wir gehen mit unseren Kunden in die digitale Zukunft“, sagt Telekom-Vorstand und T-Systems-Chef Adel Al-Saleh. „T-Systems verfügt über einen Kundenstamm mit weltweit renommierten Unternehmen. Sie vertrauen uns bei Netz-, IT- und Sicherheitslösungen und bauen mit uns ihr Geschäft digital um. Darauf richten wir unsere Strategie neu aus. Insgesamt werden wir mit elf Portfolio-Einheiten arbeiten. Hier auf der Messe greifen wir fünf Produktgruppen unseres Digitalgeschäfts heraus: (1) Digital Solutions, (2) SAP, (3) Public Cloud, (4) Internet der Dinge (englisch Internet of Things, kurz IoT) und (5) Sicherheit. Diese Portfolio-Elemente sind für unser Wachstum in der Zukunft wichtige Treiber.“