Ruckus Networks, ein Arris-Unternehmen, gibt die Verfügbarkeit der Ruckus Cloud Wi-Fi auf dem europäischen Markt bekannt. Mit der Cloud-verwalteten WLAN-Lösung können Netzwerkadministratoren eine beliebige Anzahl von Standorten über ein einziges Web- oder Mobile-App-basiertes Dashboard steuern.

Anzeige

Ruckus Cloud Wi-Fi ist gezielt für Einzelhändler sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entwickelt worden, die nur über geringe IT-Ressourcen verfügen. Sie können mit der neuen Cloud-Lösung die Zeit, die sie zur Verwaltung eines Multisite-Netzwerks aufwenden müssen, erheblich reduzieren. Gleichzeitig wird dadurch erstklassige Konnektivität für Gäste und Kunden bereitgestellt.

Zusätzlich können mit Cloud Wi-Fi von Ruckus Unternehmen die Gesamtbetriebskosten senken, indem sie die Effizienz der Cloud mit leistungsstarken Access Points (APs) kombinieren. Diese sind in der Lage, mehr User über eine größere Fläche zu bedienen.

Mit der wachsenden Zahl von angeschlossenen Geräten und der Digitalisierung von Prozessen und Tätigkeiten haben auch Unternehmen erkannt, dass sie eine äußerst zuverlässige WLAN-Verbindung benötigen. Sie muss einfach zu verwalten und mit wenig Aufwand skalierbar sein.

Das entspricht den Bedürfnissen von Einzelhandelsunternehmen wie beispielsweise Restaurantketten. Sie wollen sich mit ihren vernetzten Gästen austauschen und drahtlose Point-of-Sale-Geräte einsetzen, während sie gleichzeitig die WLAN-Erfahrung bieten, die Kunden erwarten.

„Ruckus Cloud Wi-Fi ist einfach zu implementieren, zu betreiben und zu verwalten,“ so Fabian Wehnert, Head of Digital & IT bei der deutschen Restaurantkette Apeiron GmbH. „Hinzu kommt, dass unsere Mitarbeiter und Gäste eine herausragende WLAN-Verbindung nutzen können, mit der wir unser Geschäft auf das nächste Level bringen können.“