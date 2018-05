Die neuen, kompakten Omnimate-Signal-Leitersteckverbinder BLF 3.5 mit innovativer Push-in-Anschlusstechnik von Weidmüller greifen die Bedarfe nach kompakten Geräten auf, die eine passgenaue Anschlusstechnik für Geräte in der industriellen Automatisierungstechnik fordern.

Die Leiterplattensteckverbinder sind mit einer Höhe von 9,0 mm – Raster 3,5 mm – besonders flach designt. Der BLF 3.5 eignet sich sehr gut für Applikationen, in denen eine hohe Packungsdichte gefordert ist. Das Push-in-Anschlusssystem überzeugt mit einer Strombelastbarkeit von 17,5 A sowie einer Bemessungsspannung von 320 V, nimmt ein- und feindrähtige Leiter mit und ohne Aderendhülse von 0,14 bis 1,5 mm² (IEC) und 26 bis 16 AWG (UL) auf.

Die Leiter lassen sich ohne Werkzeug einfach in die Klemmstelle einstecken. Fertig. Feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse werden durch Öffnen der Klemmstelle – Push-Button betätigen – angeschlossen. Der Push-in-Anschluss mit seinen funktionalen Löse- und Verriegelungshebeln unterstützt die schnelle, zuverlässige Handhabung bei Installation und Wartung.

Die Sicherheitsrippe verhindert ein unbeabsichtigtes Drücken des Pushers beim Stecken. Eine eindeutige und übersichtliche Betriebsmittelkennzeichnung gewährleisten große Markierungsflächen sowie gut lesbare Markierer am Pusher von jeder Klemmstelle.

Optional einsetzbare Standard-Querverbindungen (ZQV) ermöglichen die Funktion eines Bussystems, sodass eine Stromversorgung auch beim Gerätewechsel gewährleistet ist.

Der Steckverbinder besitzt zwei Befestigungsflansche, sodass die Befestigung entweder über den Löseriegel oder mittels klassischer Verschraubung erfolgen kann. Die Zugentlastung dient zum Ziehen des Steckers in engen Einbausituationen, außerdem können an ihr Leiter mit Kabelbinder fixiert werden.

Die Omnimate Signal BLF 3.5 Leiterplattensteckverbinder offeriert Weidmüller in den Standardfarben Orange und Schwarz, auf Anfrage auch in den Farben Grün, Grau, Blau, Rot und Gelb. Die Farben der Pusher zum Öffnen der Klemmstelle sind orange und schwarz (Standard) ausgeführt bzw. optional grün, grau, blau, rot oder gelb.

Die seitlich geschlossenen BLF 3.5 mit Push-in-Anschlusssystem gibt es durchgehend in den Polzahlen 2 bis 24; mit seitlichem Flansch gibt es sie von 2- bis 18-polig, außerdem eine 24-polige Version; mit seitlichen Löseriegel von 2- bis 16-polig plus eine 24-polige Ausführung und zuletzt die Version mit Lösehebel in 2- bis 18 Polen.

Mit drei Servicepaketen unterstützt der Bereich Omnimate-Geräteanschlusstechnik seine Kunden bei deren Entwicklung von innovativen Geräten. Zu den Servicepaketen gehören: Eine umfangreiche Bauteilbibliothek für Leiterplatten-Design-Software, die Internet-basierte Auswahlhilfe AppGuide applikationsorientierte Produktempfehlung und der bereits etablierte 72-h-Musterservice. Mit dem Musterservice verlieren Gerätedesigner keine Zeit: Innerhalb von maximal 72 Stunden liefert Weidmüller Muster seiner Geräteanschlusskomponenten und Elektronikgehäuse an jeden beliebigen Ort – auch die Omnimate-Signal-BLF-3.5-Leiterplattensteckverbinder.

