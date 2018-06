Geführte Radarsensoren von Balluff sind für die wartungsfreie Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Feststoffen sowie zur Trennschichtmessung geradezu prädestiniert. Die geführten Radarimpulse entlang der Sonde gewährleisten eine präzise und stabile Messung mit einer absoluten Reproduzierbarkeit von ± 1mm und einer maximalen Linearitätsabweichung von ± 2mm.

Die robusten Sensoren im Edelstahlgehäuse der Schutzart IP66/ IP68 arbeiten mit einer maximalen Zykluszeit von 500 ms, unabhängig von Druck- oder Temperaturschwankungen und unbeeinflusst von Schaumentwicklung, Dampf oder Staub. Auch Anhaftungen an der Sonde oder den Behälterwandungen beeinflussen die Messung nicht. Dabei bieten die Sensoren mit einer Messlänge von bis zu 75 m ein breites Einsatzgebiet: Von kleinen Abfülltanks bis hin zu großen Lagertanks ist alles möglich.

Durch ihr Messprinzip und ihre mechanische Ausführung sind die geführten Radarsensoren die erste Wahl bei anspruchsvollen Umgebungen. So gibt es hygienegerechte Ausführungen für Pharma- und Lebensmittelanwendungen. Die ATEX-zertifizierten Sensoren lassen sich auch in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen, die typischerweise in Raffinerien und bei chemischen Prozessen vorkommen.

Inbetriebnahme und Teach-in erfolgen einfach mittels Drucktasten. Ein gut sichtbares Display informiert über den Status und sorgt für den richtigen Überblick. Am Ausgang stehen die Messergebnisse als Analogsignal 4…20mA/HART zur Verfügung.

Weitere Informationen: https://www.balluff.com/local/de/news/product-news/continuous-level-measurement-with-guided-radar-sensors/

Die Balluff GmbH bietet als führender, global tätiger Sensorspezialist und Connectivity-Anbieter mit mehr als 3600 Mitarbeitern ein Full-Range-Sortiment an hochwertigen Sensoren, Zubehör und anwendungspezifischen Kundenlösungen für alle Bereiche der Fabrikautomation. → http://www.balluff.com