Delta, ein Weltmarktführer bei Energie- und Wärmemanagementlösungen, hat zur Cebit 2018 seine umfassenden Infrastrukturlösungen für Cloud- und Edge-Rechenzentren vorgestellt.

Dazu gehören die modulare DPH-Serie und die Monoblock-DPS-Serie für USV mit jeweils 500 kVA bzw. 600 kVA, die dem hohen Strombedarf von Cloud-Rechenzentren entsprechen, während die USV der neuen RT-Serie flexible Konfigurationen von 10 bis 20 kVA für Edge-Rechenzentren ermöglichen. Hinzugekommen sind außerdem neue Lithium-Ionen-Batterien für USV-Systeme, die eine Energiespeicherdichte von bis zu 51,8 kWh in einem 19-Zoll-Schaltschrank aufweisen – die ideale Lösung, um die Gesamtbetriebskosten in Rechenzentren wesentlich zu verringern. Jackie Chang, Präsident und Geschäftsführer von Delta EMEA, erklärt:

„Weil der Megatrend IoT weiter rasch expandiert, prognostizieren wir, dass eine Menge Rechenzentren auf Edge umstellen. Mit Milliarden von Geräten, die riesige Datenmengen generieren, die gespeichert und verarbeitet werden müssen, ist es für zentralisierte Rechenzentren unmöglich, den gesamten Datenverkehr zu stemmen. So wählte zum Beispiel kürzlich einer der weltweit führenden Colocation-Anbieter im asiatisch-pazifischen Raum unsere Lösungen für Stromversorgungscontainer für sein Edge-Netzwerk.“

Das IoT (Internet of Things) drängt die Rechenzentren in Richtung Edge und damit näher zum Endnutzer. Auf der anderen Seite verschieben Unternehmen immer mehr IT-Kapazitäten und Infrastruktur in die Cloud. Diese Technologien erfordern fortschrittliche Infrastrukturen für die Stromversorgung, Kühlung und Verwaltung von Rechenzentren, sobald sie auf einem Edge oder in größerem Umfang eingeführt werden.

Delta hat auf der Cebit ein komplettes Infrastruktur-Planungskonzept für Rechenzentren vorgelegt, als ein zuverlässiges Rückgrat für die Digitalisierung. Denn der Gesamtmarkt hat sich zu weniger, aber größeren Rechenzentren hinbewegt. Weil aber IoT die Rechenzentren in Richtung Edge treibt, müssen sie anpassbarer, skalierbarer und flexibler werden. Die Trends, die den derzeitigen Infrastrukturmarkt für Rechenzentren definieren – kleine dezentralisierte Rechenzentren für Edge-Computing und die wachsende Größe von zentralisierten Rechenzentren – spiegeln sich beide im Produktportfolio wider. Charles Tsai, der Leiter des Geschäftsbereiches Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) erklärte:

„Es überrascht nicht, dass diese beiden Trends – Cloud und Edge – sich auch in den Lösungsanwendungen unserer europäischen Kunden zeigen. Im letzten Jahr hat beispielsweise Atos, einer der weltweiten Marktführer für digitalen Wandel mit Sitz in Spanien, unsere modularen USV-Lösungen zum Schutz seiner MW-Rechenzentren installiert.“

Innovationen für Cloud-Rechenzentren

Hochleistungs-USV-Systeme in modularem Design (DPH 500 kVA) und als Monoblockeinheiten (DPS 600 kVA) für hohe Leistungsdichte, hohe Energieeffizienz und hohe Zuverlässigkeit.

Eine neu eingeführte Lösung für Energiespeicherung, die Lithium-Ionen-Batterie für bestmögliche Gesamtbetriebskosten und Batterieverwaltung.

Die Busway-System-BR-Serie mit verlässlicher Stromverteilung für Niederspannung und Flexibilität.

Deltas InfraSuite Manager (DCIM), der umfassende Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen für die gesamte Infrastruktur des Rechenzentrums einschließlich Stromversorgung, Energieeffizienz, IT-Anlagen, Kapazität und Arbeitsaufträge bietet.

Die Schalter der Agema-Baureihe AGC7648, einer Produktlinie von Delta für Open-Networking-Lösungen für Rechenzentren, Dienstleister und Unternehmen.

Modulares Edge-Design für raschen Einsatz

Deltas Lösungen für modulare Rechenzentren sind schnell einsetzbar und bieten höchste Flexibilität mit Gangbreiten von 600 mm bis 1200 mm. Standardisierte Module sorgen für höchste Zuverlässigkeit.

Die brandneuen USV-Serien RT 10-20 kVA und HPH 200 kVA von Delta bieten hohe Effizienzraten von bis zu 96,5 % für kleine bis mittlere Edge-Anwendungen. Deltas USV RT 10-20 kVA umfasst auch die kleinste Größe ihrer Klasse (20 kVA/ 2U) für Totally-Integrated-Power-Lösungen.

Die Präzisionskühlung von Delta, die RowCool-Serie, bietet die weltweit wirksamste Kühllösung für 600-mm-Schaltschränke, mit variabler Lüftergeschwindigkeit für niedrigeren Energieverbrauch.

Weitere Informationen: http://www.deltapowersolutions.com/de-de/mcis/data-center-solutions-ddge-datacenter.php

Delta, 1971 gegründet, ist weltweit führend im Energie- und Wärmemanagement und spielt in verschiedenen Erzeugnisbereichen wie z.B. der Industrieautomation, bei Anzeigesystemen und in der Netzwerktechnik eine wichtige Rolle. Das Unternehmensleitbild – „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft“ – konzentriert sich auf die Lösung der wichtigsten Umweltprobleme, so z.B. den weltweiten Klimawandel. Als Anbieter energiesparender Lösungen und Kernkompetenzen bei Leistungselektronik und innovativer Forschung und Entwicklung ist Delta in den Geschäftsbereichen Leistungselektronik, Automatisierung und Infrastruktur tätig. Die Delta-Gruppe hat über 169 Vertriebsbüros, 70 Forschungs- und Entwicklungszentren und 38 Produktionsbetriebe auf der ganzen Welt. Seit der Gründung hat Delta viele internationale Preise und große Anerkennung für seine unternehmerischen Erfolge, innovative Technologie und soziale Verantwortung erhalten. Seit 2011 ist Delta nun sieben Jahre in Folge gewähltes Mitglied im Dow-Jones-Nachhaltigkeitsindex (DJSI World). Delta wurde 2017 vom CDP (zuvor Carbon Disclosure Project) für seine führende Rolle bei Klimaschutzmaßnahmen das zweite Jahr in Folge ausgezeichnet. → www.delta-emea.com