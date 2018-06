Peerless-AV zeigt auf dem Digital Signage Summit Europe, der vom 4. bis 5. Juli 2018 in Frankfurt stattfindet, eine Auswahl an Digital-Signage-Lösungen am Stand S-6. Peerless-AV präsentiert sich zum vierten Mal in Folge auf der Messe und stellt seine Kompetenz im Bereich wetterfester Displays, kompletter Kiosklösungen und tragbarer Trolleys für professionelle Anwendungen im Innen- und Außenbereich unter Beweis.

Highlight auf dem DSSE 2018 ist das neue tageslichttaugliche Xtreme High Bright Outdoor Display, das eine Lichtleistung von 2500nits bei geringerem Stromverbrauch bietet. Ausgestattet mit IP68 und dem branchenweit größten Temperaturbereich (-35 bis +60 Grad Celsius) ist es robust und langlebig. Das Display eignet sich für den Einsatz in jeder Digital-Signage- oder Entertainment-Umgebung, wie öffentlicher Personenverkehr, Gastronomie, Einzelhandel, QSR, Stadien oder Freizeitparks.

Ebenfalls auf dem Stand von Peerless-AV wird der KIPICT555 All-in-One Kiosk, powered by BrightSign, zu sehen sein. Der Kiosk ist perfekt für den 24-Stunden-Einsatz geeignet und verfügt über ein 55-Zoll-LCD-Display mit sechs IR-Multi-Touch-Punkten. Das elegante Design mit schlankem Rahmen und geringer Stellfläche ermöglicht eine schnelle und einfache Installation in Lobbys, Restaurants, Flughäfen, Stadien, Einzelhandelsgeschäften, Museen und anderen öffentlichen Innenräumen.

Darüber hinaus zeigt Peerless-AV Trolleys für Flachbildschirme, darunter den UL-zertifizierten SR598 für 55 bis 98 Zoll große Displays und den DS-C5602X2, der für die Erstellung von Videowänden mit Bildschirmen zwischen 46 und 60 Zoll ausgelegt ist. Der DS-C5602X2 bietet eine werkzeuglose 8-Punkt-Mikrojustierung für eine nahtlose Ausrichtung der Displays. Eine interne Ablage für Media-Player und Kabelmanagement sorgt für ein elegantes, aufgeräumtes Erscheinungsbild. Der Wagen ist auf Modularität, schnellen Auf- und Abbau und einfache, sichere Manövrierbarkeit zwischen den Einstellungen ausgelegt.

„Unsere neue Linie von High Bright Outdoor Displays wird im Juni auf der InfoComm Las Vegas vorgestellt und der DSSE bietet eine ideale Plattform, um die unübertroffenen Display-Fähigkeiten einem breiteren europäischen Publikum zu präsentieren“, kommentierte Melinda Von Horvath, Vice President of Sales and Marketing EMEA bei Peerless-AV. „Außerdem zeigen wir unseren vollintegrierten interaktiven Kiosk, einen tragbaren Videowand-Trolley und einen Trolley für Flachbildschirme, um die Vielseitigkeit unseres Portfolios und die Kompatibilität mit den jüngsten Displaytechnologien zu demonstrieren“.

Weitere Informationen: https://www.peerless-av.com/de-de/

Peerless-AV entwirft und fertigt Produkte von höchster Qualität, angefangen bei Außendisplays über komplette Kiosklösungen und Digital Signage-Halterungen bis hin zu Funksystemen. Ob es sich um eine umfassende globale Bereitstellung oder ein benutzerdefiniertes Projekt handelt, Peerless-AV entwickelt sinnvolle Beziehungen und bietet erstklassigen Service. In Partnerschaft mit Peerless-AV vertrauen Unternehmen auf ein preisgekröntes Expertenteam, das sie Schritt für Schritt unterstützt. → www.peerless-av.com