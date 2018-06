Mit individuellen Mehrfach- und Mehrmedienkupplungen lassen sich Zeit, Platz und Kosten sparen. Wie das funktioniert, zeigt Eisele vom 19. bis 22. Juni 2018 auf der Automatica in München, unter anderem mit dem Multiline-Baukasten als abnehmbare Wechseleinheit für die Energie- und Medienversorgung von Robotern.

Die Multiline E ist ein Baukasten für individuell konfigurierbare und robuste Mehrfachkupplungen und Mehrmedienkupplungen für die Industrieautomation, der für unkomplizierten Einsatz an Schaltschränken, Werkzeugen, Maschinenteilen und Robotern sorgt. Dank des modularen Designs können auch verschiedene Durchmesser, Anschlusstypen und Medien flexibel in die Kupplung integriert werden. Elektrische Verbindungen und Betriebsmedien wie Kühlwasser können bei der Multiline E gleichzeitig und unter Druck tropffrei gekuppelt werden – ohne die Gefahr von Kurzschlüssen oder Kontaminationen.

Die Multiline-E-Wechseleinheit für Roboter besteht aus zwei Mehrmedienkupplungen, die mithilfe zweier Haltewinkel am Roboter befestigt werden können, zwei Schlauchbündelungen zur Befestigung des Schutzschlauches und aus dem Schutzschlauch selbst. Hinzu kommen, je nach Belegungsplan der Mehrmedienkupplungen, die Einsätze für elektrische Leitungen und Schlauchleitungen sowie vorkonfektionierte elektrische Leitungen und Schlauchleitungen.

Da die Wechseleinheit als komplette Baugruppe geliefert wird, ergeben sich klare Vorteile für den Anwender: Er profitiert von der einfachen und schnellen Abwicklung aufgrund der vereinfachten Lagerhaltung und des Kontakts mit nur einem Lieferanten, bei dem nur eine Bestellung für die komplette Anwendung getätigt werden muss.

Auch die Montage gestaltet sich einfach und schnell durch anwendungsspezifische Pakete. Defekte Anschlüsse lassen sich durch den Tausch der kompletten Einheit in der Nebenzeit wechseln. Die ausgetauschte Wechseleinheit kann somit separat repariert werden und ermöglicht dadurch minimale Stillstandzeiten.

Weitere Informationen: http://www.eisele.eu/produkte/multiline/multiline-e/

Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG ist ein multinational agierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Waiblingen. Eisele entwickelt, produziert und vertreibt mit 150 Mitarbeitern Anschlüsse aus Ganzmetall in höchster Qualität und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem führenden Anbieter für innovative Verbindungslösungen entwickelt. Das Eisele-Portfolio wird zu nahezu 100 % in Deutschland gefertigt und umfasst alle wichtigen Standardanschlusskomponenten wie Steckanschlüsse, Schnellschlusskupplungen oder Schlauchverschraubungen, aber auch viele innovative Produkte, die mit ihren Alleinstellungsmerkmalen Maßstäbe setzen, z.B. ein umfangreiches Programm für Mehrfachkupplungen. → http://www.eisele.eu/